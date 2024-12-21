《街頭女戰士》MONIKA宣布雙喜！　38歲懷孕＋結婚：最特別的人

記者張筱涵／綜合報導

南韓舞團PROWDMON隊長MONIKA近來活躍於各大綜藝節目，20日透過Instagram宣布懷孕和結婚的喜訊。

▲MONIKA宣布結婚和懷孕。（圖／翻攝自Instagram／monika_shin）



MONIKA於20日上傳手寫信，感性表示：「我迎來了一個幸福且珍貴的奇蹟，我遇到了一位深愛的人，並承諾與他共度餘生，他是一位低調、默默生活的普通人，對我來說是最特別的人。」同時，她也分享了即將成為母親的消息：「另一個讓我們的愛更加深厚的奇蹟，一個珍貴的生命來到了我們身邊，能與大家分享這幸福的時刻，我感到非常開心。」

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雙喜訊獲得許多業界好友的支持與祝福，《街頭女戰士》出身的舞者們紛紛留言表達祝賀。Aiki說「MONIKA的幸福就是我們的幸福」，HYOJIN CHOI則說「姐姐一定要最幸福」，Rijeong則承諾「我會一直在姐姐身後支持」，Honey J簡單而有力地說：「愛你。」隊友LIP J也用愛心表情表達了心意。

▲MONIKA手寫信。（圖／翻攝自Instagram／monika_shin）



對於未來的規劃，MONIKA表示婚姻和懷孕將為她的舞蹈和創作帶來全新的靈感：「我不會停下來，對舞蹈的熱情與愛將一如既往，並將繼續與大家一同成長與前行。」

事實上，MONIKA在舞蹈界已經累積一定地位和成績，2021年參與《街頭女戰士》而廣為人知，隨後以舞者和節目主持人的身份展開積極活動，今年擔任《I-LAND 2：N/a》表演總監。