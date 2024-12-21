兒女相差12歲！張慧珍遭疑「和不同爸爸生」　幽默回應

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員張慧珍曾演出知名作品《我們的世界》、《寄生上流》等，近日登上喜劇人金淑的YouTube頻道「金淑TV」，分享自己在40多歲迎來第二個孩子的經歷，並針對外界對其子女父親的謠言進行澄清。

▲張慧珍41歲懷上第二胎。（圖／翻攝自YouTube／김숙티비kimsookTV）



張慧珍透露，自己在41歲時懷上第二個孩子，與第一個孩子的年齡差距達12歲。金淑在節目中回憶，張慧珍出演電影《我們的世界》後，她曾為好友的成功感到欣喜，但沒過多久，張慧珍突然致電告知她：「我懷了第二個孩子。」張慧珍則笑稱：「應該是在拍電影時懷上的。」

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由於2個孩子的年齡差距較大，有外界揣測孩子是否來自不同父親。對此，張慧珍幽默回應：「很多人問我孩子的爸爸是不是不同，但他們的爸爸是一樣的。」張慧珍透露，她的大女兒出生於2004年，兒子則在2016年出生。

▲張慧珍笑澄清「一對兒女的爸爸是一樣的」。（圖／翻攝自YouTube／김숙티비kimsookTV）



談及與丈夫的相遇，張慧珍回憶兩人是在一所夜校結識，當時丈夫是數學老師，而她是國文老師。至於與金淑的友誼，她表示雖然兩人不是同一所高中的校友，但卻因一起上表演學院而結緣。金淑笑說：「張慧珍在學院裡的演技最好，而我最差。」