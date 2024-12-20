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一進演藝圈就迷失方向　8lak消失2年宣告回歸！

記者蔡琛儀／台北報導

新生代嘻哈饒舌歌手8lak推出新歌〈愛最深的總是我〉，並與PPLin共同創作，兩人在私下會互相分享新創作，然而始終未有一首歌能打中彼此的心，直到一次8lak心情不好，PPLin來錄音室安慰他，兩人在錄音室傳來的鋼琴聲中湧出靈感，不到30分鐘就寫出〈愛最深的總是我〉。

▲▼ 8lak、PPLin〈愛最深的總是我〉。（圖／益想股份有限公司提供）

▲8lak與PPLin合作新歌〈愛最深的總是我〉。（圖／益想股份有限公司提供）

MV拍攝過程中，8lak表示，〈愛最深的總是我〉MV是他拍過的以來印象最「深」的一支。拍攝團隊在陽明山上取景，但是牛群常常「亂入」，讓導演不得不中止拍攝。另外，轉場要拍攝山路夜景時，團隊的車子拋錨，他們只好到山下的派出所求助，又花了一趟時間才把工具借到得以脫困。

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8lak表示，將近兩年的時間，他一直有在創作，而且在錄音室不斷修改編曲，有些歌甚至打掉重練不下十次，這次推出新歌〈愛最深的總是我〉也是宣告他回來了，且明年也將推出新專輯。

▲▼ 8lak、PPLin〈愛最深的總是我〉。（圖／益想股份有限公司提供）

▲ 8lak認了曾有一陣子陷入低潮。（圖／益想股份有限公司提供）

8lak透露，這段沉寂的日子，可以說是在閉關，也是在找尋答案。他坦承出道以來有太多的關注，無論是獲得KKBOX風雲榜潮流新聲榮耀，或是參加《大嘻哈時代》接受四面八方的洗禮，各種體驗有開心也有挫折，剛踏入社會的他一下子無法負荷，稍微迷失了方向，但過程中他釋懷了，現在目標就是好好做音樂。

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