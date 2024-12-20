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吳卓源慘被狂潑水　「全身濕透10小時」冷到發抖...慘狀曝光

記者蔡琛儀／台北報導

歌手吳卓源推出全新EP《brb》，並於本週五至週日在濕地展演空間舉辦限時三天的「Julia Wu brb Exhibition」展覽活動，呈現她製作EP的創作靈感與心路歷程，包括曲目播放、文字備忘錄到歌詞展示，並特別播放復古電視輪播的主打歌〈feathers〉MV。

▲▼吳卓源〈feathers〉。（圖／華風提供）

▲吳卓源推EP還辦展覽。（圖／華風提供）

展覽一進場即可見到一張特大的照片，呈現她於陽光灑落的室外庭院中拍攝的朦朧人像，象徵情緒的流動性，周圍的自然光景則代表那些始終陪伴我們的閃亮時刻。展區深處陳設歌詞、曲序與創作靈感的備忘錄，以及一面照片牆，展示創作過程中的精選相片與短影音，其中包括她與妹妹的開心背影照，增添了溫馨氛圍。

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吳卓源分享：「我們準備了一些小驚喜，這裡的一切都代表著我想對歌迷說的話，歡迎大家來這裡逛一逛。」展覽還設有專屬影像區域，觀眾可配戴耳機搭配影像畫面，收聽吳卓源親自錄製的感性話語，而她本人也將在這三天有機會驚喜現身展場。

▲▼吳卓源〈feathers〉。（圖／華風提供）

▲吳卓源為新歌〈feathers〉全身濕透。（圖／華風提供）

〈feathers〉MV於11月中旬拍攝，經歷長達十小時的雨中拍攝。為營造雨中濕透的真實感，導演組不斷往她身上潑水，吳卓源回憶：「真的太冷了，全身濕透又黏黏的，這是我拍過最具挑戰的一首歌！冷到完全無法控制自己不發抖。」拍攝過程中，她多次躺在人行道、天橋、路邊與水坑中，一次次爬起又倒下，完成各種鏡頭需求。拍攝結束後隔天她因寒冷與疲憊出現大面積紅疹，但仍樂觀表示這段經歷深刻且難忘。

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