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律師李怡貞揭「自證綠茶3表現」！　談搶位風波：不用獵巫林襄

記者黃皓瑋／綜合報導

藝人黃小柔18日發文證實，先前在節目中爆料「搭火車佔Vicky座位」的女星，「是林襄、林穎樂其中1位」，引發各界議論。律師李怡貞也分享自己對搶位風波的觀察，坦言認為「不用獵巫林襄」，也直言「哭哭啼啼、裝委屈、裝沒事」，是「自證綠茶」的表現。

▲林襄、穎樂遭黃小柔控佔位「堅決不認」　作家揭否認原因：有其合理性。（圖／翻攝自Vicky臉書、林穎樂IG）

▲Vicky、黃小柔（左圖）指控林襄、林穎樂（右圖）佔位。（圖／翻攝自Vicky臉書、林穎樂IG）

李怡貞今（20日）於個人臉書粉專發文，分享自己近期的觀察：「很多人開始會說，後輩其實平常為人處事很合作很謙虛，用自己的親身體驗來支持後輩。」她坦言不認為這些言論是謊話：「這種翻臉如翻書的人，被指名道姓指出還不承認的人，她的禮貌與否、是否謙虛，通常都是可以因人而異的。」

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李怡貞也表示：「哭哭啼啼、裝委屈、裝沒事其實反正都是自證綠茶的一種表現。」並直言不需要去獵巫林襄：「死不認錯就算了還會說『我沒有那個意思』，笑笑的（地）、靜靜的（地）看著這樣的人接受反噬、或是她夜深人靜的焦躁不安就好，掉髮跟哭都是必然的，沒必要較真。」

▲▼李怡貞。（圖／翻攝自Facebook／女人大律師李怡貞）

▲李怡貞分享自己對佔位風波的看法。（圖／翻攝自Facebook／女人大律師李怡貞）

對於佔位風波，林襄的經紀公司18日發聲，強調當天是依指引上車，並未被告知坐錯位子、需要換位：「若林襄當下有被告知座位另有安排或需求，也一定秉持禮貌與尊重全力配合，這是她對待工作及同仁的一貫態度。」另一方面，林穎樂所屬球團樂天桃猿，今日也向《ETtoday星光雲》澄清：「據了解，佔位當事人並非穎樂。」

▼李怡貞臉書貼文。（翻攝自Facebook／女人大律師李怡貞。如遭刪除請見諒）

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林襄, 林穎樂, 黃小柔, Vicky, 李怡貞

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