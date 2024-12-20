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劉愷威爆分手！2年前認愛「楊冪戲裡閨蜜」李曉峰…80歲劉丹洩現況

記者陳芊秀／綜合報導

香港男星劉愷威2018年與大陸女星楊冪離婚後，生活重心回到香港，演藝活動越來越少。他2022年傳出新戀情，對象是大陸女星李曉峰，當時曾回應港媒兩人已經相處一段日子，然而2年後爆出雙方疑似已經分手。

▲▼劉愷威、李曉峰IG互動放閃。（圖／翻攝自IG）

▲劉愷威2年前認愛大陸女星李曉峰，今傳出分手。（圖／翻攝自IG）

現年80歲的劉丹目前仍活躍港劇演出，近日在接受採訪時表示，但談到兒子劉愷威與女朋友，則疑惑說「女朋友？沒有啊」、「我都不知道他有沒有女朋友」。他更否認有與女方吃飯，現場記者說劉愷威很久前已經認愛，對此他表示「你可能收到假消息了」，一連串回應引發劉愷威與李曉峰已經分手的揣測。

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▲劉愷威傳女友照片給爸爸劉丹看過。（圖／翻攝字微博／新浪娛樂）

▲劉愷威曾被拍到機場牽手李曉峰。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

劉凱威2022年接受港媒訪問時，提及與李曉峰是透過朋友介紹認識，兩人已經相處一段日子，互相感覺個性很合，相處起來舒服，很開心，感謝外界的祝福與關心，言詞間未提及太多私事，這段發言被視為認愛。他與李曉峰曾牽手現身機場，爸爸劉丹也曾在訪問中稱讚過李曉峰性格開朗，甚至一度有網傳消息稱李曉峰懷孕，不料現在爸爸稱不知有沒有女友，在陸網也引發討論。

李曉峰曾在《愛的二八定律》飾演楊冪閨蜜，之後傳出與劉愷威約會，男方在香港受訪時低調認愛。她2019年拍過香港電影《花椒之味》，現在微博設定僅半年可見，半年來只有一則貼文，沒有透露太多近況。

▲▼李曉峰疑認愛劉愷威。（圖／翻攝自微博／李曉峰cherry、電視劇愛的二八定律）

▲李曉峰曾在《愛的二八定律》飾演楊冪閨蜜。（圖／翻攝自微博／李曉峰cherry、電視劇愛的二八定律）

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