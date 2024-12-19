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孫藝真公開力挺玄彬新片！羞喊「老公加油❤️」笑了：比他還緊張

記者劉宛欣／綜合報導

女神孫藝真2022年與玄彬結婚，兩人在同年11月喜得一子，是人人稱羨的演藝圈神仙夫妻檔。近日玄彬帶著新電影《哈爾濱》回歸，電影在19日舉辦VIP試映會，她也大方現身為老公應援，還害羞地直喊「老公加油！」閃瞎眾人。

▲孫藝真現身試映會支持老公。（圖／翻攝自韓網）

▲玄彬新作《哈爾濱》舉辦試映會。（圖／翻攝自韓網）

根據韓媒報導，《哈爾濱》19日下午在首爾龍山舉辦VIP試映會，孫藝真身穿簡約白T恤、牛仔褲搭配黑色長大衣亮相，一現身就瞬間成為全場焦點。主持人提問表示：「據我所知，這是孫藝真第一次參加玄彬的電影試映會。今天是否特別興奮呢？」孫藝真笑著回答：「明明不是我的電影，為什麼我比他還緊張呢？」隨後甜喊：「老公加油！」

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▲孫藝真現身試映會支持老公。（圖／翻攝自韓網）

▲孫藝真現身試映會支持老公。（圖／翻攝自韓網）

主持人接著提到：「玄彬在節目中提到，孫藝真對他說的『辛苦了』這句話給了他很大的力量。今天可以再送上加油的話嗎？」孫藝真分享道：「在旁邊看著他拍這部電影時，覺得他真的非常辛苦，甚至覺得很心疼，他的臉越來越消瘦，眼神裡的掙扎和痛苦太明顯了，身為同為演員的我能深刻感受到他的不易。但也正因為他如此投入，我毫不懷疑這會是一部好作品。加油！」

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孫藝真, 孫藝珍, 玄彬

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