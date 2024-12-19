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林穎樂懶理佔位事件！發文吐心情「好快樂」還自嘲：變流量密碼

記者劉宛欣／綜合報導

林穎樂、林襄被黃小柔點名之前錄《綜藝玩很大》，搭普悠瑪號前往花蓮出外景時，「其中一位坐到Vicky姐的位置。」遭指控佔位，林穎樂繼先前出席公開活動時解釋「錄影過程中並無感受到不妥」，至今也沒有再做任何回應，並持續更新社群動態，最新影片更是吐露好心情表示「好快樂」，甚至自嘲這次風波讓她成了流量密碼。

▲林穎樂發動態曝心情。（圖／翻攝自林穎樂IG）

▲林穎樂近日捲入佔位風波。（圖／翻攝自林穎樂IG）

林穎樂19日與好友們出門練舞，她先是曬出一則對著鏡子自拍的影片，開心寫下「練舞好快樂」，搭配眼睛冒愛心的符號，另一則動態則可以看到琳妲一邊拍她一邊說「穎樂現在是流量密碼啊」，內文也幽默寫著「穎樂：欸我現在是流量密碼喔，妳有什麼產品趕快置入我」，林穎樂也對著鏡頭表示「我現在觀看量比平常多兩倍」。

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▲林穎樂發動態曝心情。（圖／翻攝自林穎樂IG）

▲林穎樂發動態曝心情。（圖／翻攝自林穎樂IG）

▲林穎樂發動態曝心情。（圖／翻攝自林穎樂IG）

此前，黃小柔、Vicky上《小姐不熙娣》時爆料有一名20多歲流量女星，沒先知會就佔了對號座的位子，甚至態度相當沒禮貌，消息一出馬上被網友挖出疑似是林襄、林穎樂，林穎樂16日出席活動時解釋錄影過程中並無感受到不妥，和Vicky、黃小柔私下相處融洽，事後還收到Vicky的私訊表示很開心認識可愛的妹妹們，怎料過沒幾天黃小柔就出面點名是林穎樂、林襄其中一人。

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