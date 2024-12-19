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賈永婕被王世堅嗆「跳海」婆婆急致電　她還原真相：委員打敗小S

記者蔡宜芳／綜合報導

女星賈永婕現為台北101董事長，她10月現身立法院備詢時，因連三跳針「跨年煙火非常精彩」，還特地找來立委王世堅拍片自嘲，分享跨年煙火劇透。只是沒想到，她的婆婆竟誤會她真的挨罵，還特地致電關心，賈永婕為此笑說「這誤會大了」。

外送用▲▼賈永婕被王世堅嗆「跳海」婆婆急致電：委員打敗小S。（圖／翻攝自Instagram／janet_chia_）

▲賈永婕先前合體王世堅拍片劇透跨年煙火。（圖／翻攝自Instagram／janet_chia_）

賈永婕16日透露，婆婆打電話來，一開口就說：「太辛苦了啦，為什麼還要罵你……還那麼兇，很心疼耶！」這讓賈永婕哭笑不得，趕緊解釋這其實是她自編自導自演的一場戲，並不是真的被王世堅罵了。

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賈永婕還加碼爆料與王世堅拍片的幕後花絮，她在拍攝時，開玩笑地對王世堅說：「委員恭喜你得到這個角色，你知道跟你競爭的對手是小S，可是我後來還是選你，因為你比她好笑。」王世堅則擔心地問：「這樣不會太兇嗎？」賈永婕安慰對方說：「委員你放心，你越兇越好，而且劇本是我自己寫的，所以你不要擔心我會玻璃心。」王世堅聽後笑著回應：「既然你不會玻璃心，我就加碼讓你跳海！」

▲▼賈永婕被王世堅嗆「跳海」婆婆急致電：委員打敗小S。（圖／翻攝自Instagram／janet_chia_）

▲賈永婕透露「跳海」是王世堅自己加碼的腳本。（圖／翻攝自Instagram／janet_chia_）

賈永婕的PO文發出後，網友紛紛笑說「婆婆好好」、「超級可愛又好笑」、「氣度大，眼界乃至，你們都是很棒的人」、「真心的委員，可愛屬」，大家也表示相當期待101的跨年煙火。

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