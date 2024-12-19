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《紅白》國際嘉賓揭曉！　韓女團Kep1er首登台「興奮喊話粉絲」

記者孟育民／台北報導

台視《2025超級巨星紅白藝能大賞》即將於114年1月5日（日）在台北小巨蛋登場，豪華卡司陣容再度成為年度熱議焦點，在社群上引起網友熱烈討論，今（19）日釋出最受大家期待的國際嘉賓，正是選秀節目限定團中，創下成功續約首例的南韓人氣女團「Kep1er」，其出道曲〈WADADA〉不僅在出道12天後獲得南韓電視台打歌節目「一位」，MV更是擁有破億瀏覽量的佳績！出道後首次團體來台登上《紅白》陪伴大家迎接農曆新年，對於可以在這麼棒的舞台和Kep1ian（官方粉絲名稱）見面，成員們皆感到非常榮幸，並雀躍地表示：「很興奮可以見到我們的Kep1ian！」。

▲▼Kep1er將登上下白。（圖／台視提供）

▲Kep1er將登上《紅白》。（圖／台視提供）

首次來台的「Kep1er」對著名景點和美食有著滿滿期待與憧憬，成員們迫不及待列下「心願清單」，想去台北101觀景台看夜景、以及永康街感受清新的街頭氛圍和吃美食，而喜愛熊貓的Bahiyyih（巴伊葉），則是俏皮回應：「還要想去台北動物園看『圓仔』！」

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由多國籍成員組成的「Kep1er」也分享各自的春節習俗，韓國春節時有吃年糕湯的傳統，成員們不約而同表示：「小時候深信媽媽說吃年糕可以長大，儘管肚子很飽，也要吃下好多碗年糕湯。」，日本成員Hikaru（光）則分享家鄉的春節傳統是吃豐盛的御節料理（Osechi），並開心道：「也會收到壓歲錢！」

▲▼Kep1er。（圖／翻攝自IG）

▲Kep1er。（圖／翻攝自IG）

「Kep1er」於11月推出第六張迷你專輯〈TIPI-TAP〉，不僅首週銷量突破17萬張，在南韓電視台打歌節目也順利再奪「一位」，更是迎來出道後首次Billboard上榜，雙喜臨門創下亮眼成績，而談及對2025年的期許，心繫粉絲的「Kep1er」也向Kep1ian預告，明年會有很多與海外粉絲見面的機會，日前也驚喜宣布將展開巡迴演出，除了喊話Kep1ian敬請期待接下來的活動，也不忘提醒粉絲們務必鎖定首次在《紅白》舞台的演出，並獻上新年祝福：「希望大家都能很開心！」。

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2025超級巨星紅白藝能大賞, Kep1er

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