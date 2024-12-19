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大咖女星遭爆「假面甜心」翻工作人員白眼！許聖梅曝3線索：演藝歌三棲

記者黃皓瑋／綜合報導

資深媒體人許聖梅近期登上節目《娛樂頭版頭》，爆料某位大咖女星對製作人乖巧有禮，卻經常翻工作人員白眼的「雙面」行徑，她也曝光這位女星的身份線索，透露對方形象甜美、演藝事業橫跨戲劇、主持、音樂，也曾在晉升一線女星前，擔任過某個節目的共同主持人，引發網友議論。

▲▼許聖梅爆料一線女星「假面甜心」。（圖／翻攝自YouTube／JET 娛樂頻）

▲許聖梅爆料某大咖女星是「假面甜心」。（圖／翻攝自YouTube／JET 娛樂頻）

許聖梅透露，該女星在尚未走紅時，主持節目只能與工作人員共用休息室，當時的她只要遇到製作人，就會展現出乖巧、有禮貌的一面與對方互動，但卻從不與休息室裡的工作人員們交流，甚至會在工作人員拿咖啡、便當給她時翻白眼。

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許聖梅也直言該女星「不紅到紅始終如一」，在成為一線女星後，某次拍廣告時，面對已經在休息室裡等待她的工作人員，卻只抱怨「怎麼那麼小」，暗示想換更大間的休息室。後來她與工作人員交換休息室後，卻又翻白眼表示：「（這裡）沒有窗戶、沒有光線，這樣子等一下化的妝會不準。」讓工作人員只好再安排其他空間給她。

▲▼許聖梅爆料一線女星「假面甜心」。（圖／翻攝自YouTube／JET 娛樂頻）

▲許聖梅透露該女星對工作人員的態度「不紅到紅始終如一」。（圖／翻攝自YouTube／JET 娛樂頻）

許聖梅也在節目中，加碼爆料該女星走紅毯的幕後故事，透露某次有精品品牌要提供服裝給她，為此從香港調衣服來台，不料她與品牌方約好了時間，最後卻大遲到4個小時，不僅如此，當品牌方在典禮結束後收回服裝時，還發現禮服已經被染色、弄髒：「某某姐有個特殊的習慣，她怎麼穿著禮服吃火龍果。」

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