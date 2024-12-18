八大行業辦尾牙「黑衣人全現身」！主持驚：辣妹都衝上台 激情表演曝

記者潘慧中／綜合報導

知名主持人曲艾玲口條流利、邏輯清晰，是不少大型活動邀請的對象。最近適逢尾牙季，她上節目坦言有次抵達活動會場後，才發現外面全站了黑衣人，經過搭檔梁赫群的提醒才發現，自己接到了八大行業的尾牙。

▲曲艾玲透露該公司位於南京東路地下室。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



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曲艾玲最近在《11點熱吵店》透露，接這場尾牙前，對方僅提供了公司名稱、公司位於南京東路地下室以及網站，點開準備做功課時，只看了「XX電子業」，但公司歷史、發展過程或服務項目都點不進去。

隔天提早到舉辦尾牙的飯店後，由於曲艾玲事前完全找不到公司的相關資料，便詢問梁赫群是否知道。梁赫群聽完不禁大笑，並要曲艾玲出去看看，「站在外面都是黑衣人。」

▲曲艾玲到場後發現飯店外站了很多黑衣人。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



曲艾玲一開始以為黑衣人是老闆的保鑣，梁赫群這才鬆口：「不是，這是八大行業！」仔細觀察才發現，主桌全是男生，「那都是老闆」，其他桌才都是辣妹。

▲梁赫群告訴曲艾玲這是八大行業的尾牙。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



至於表演節目，老闆則在台上布置了一個類似電話亭的大型道具，一邊灑水，一邊讓裸男登台熱舞，台下辣妹全衝上台狂摸，主持人梁赫群還不忘搞笑要辣妹們摸自己。

▲曲艾玲和梁赫群目睹到激情表演。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



更突兀的是，發這場通告的工作人員事後還給了曲艾玲一個符，跟她結緣，讓她覺得好特別，「很有宗教的感覺，但是外場又是另外一個世界。」