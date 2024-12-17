南台灣最頂啦啦隊女神　瑟七本周日辦簽書會

記者葉文正／台北報導

擁有甜美可愛外型與性感傲人身材的瑟七，在各大活動中以無限魅力與活力累積無數粉絲的喜愛，更被譽為「南台灣最頂啦啦隊」。隨著新的一年即將來臨，先前正式推出《2025瑟七寫真月曆》，這本充滿甜蜜女友視角的月曆專為粉絲設計，每翻開一頁，都能感受到瑟七帶來的幸福氛圍。

▲瑟七寫真。（圖／尖端出版）

瑟七為回饋大家的熱情支持，將舉辦新書見面簽名會與粉絲們見面啦！可到現場與女神零距離互動，現場不僅可獲得瑟七的親筆簽名，還可以與她近距離合照，一同感受瑟七的甜蜜瞬間！

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▲瑟七將在周日舉行簽書會。（圖／尖端出版提供）



寵粉的瑟七搶先公開本次新書見面簽名會的活動消息，與粉絲們相約不見不散，並將邀請特別主持人與神秘嘉賓。擁有超高人氣的瑟七，將在12/22（日）台北環球購物中心舉辦見面簽名會。本次活動凡購買過《2025瑟七寫真月曆》的粉絲朋友們，都可以參加簽書活動，尚未購買《2025瑟七寫真月曆》的粉絲們，千萬別灰心，除了在尖端官網書店販售之外，本次在活動現場旁有特別販售，數量有限，賣完為止！

▲瑟七寫真。（圖／尖端出版）



《2025瑟七寫真月曆》將瑟七的多樣魅力完美呈現，從性感泳裝到可愛休閒風格，每一個造型都充滿了甜美與洋溢的女友感，讓大家心動不已。本次月曆特別邀請知名時尚攝影師黃天仁老師親自操刀，並選擇沖繩作為拍攝地點，將瑟七的青春與活力完美捕捉。

▲瑟七寫真。（圖／尖端出版）

無論是悠閒的海邊時光還是精緻的室內拍攝，每一幅照片都展現了瑟七的獨特魅力，這些甜蜜瞬間將成為你日常生活中的小確幸，讓你在每一頁翻開時，都能感受到瑟七的陪伴。月曆中不僅有瑟七精美的寫真，更附贈四張不同照片的明信片，讓每位粉絲都能擁有屬於自己的甜蜜紀念，每個月的照片都能讓人感受到不同風格的瑟七，無論是活力四射的海邊，還是溫柔可人的室內造型，都將成為你生活中的小驚喜。



隨著新的一年即將來臨，瑟七透過《2025瑟七寫真月曆》為廣大粉絲帶來無限甜蜜與幸福！12/22(日)將舉辦見面簽名會，與粉絲零距離互動！瑟七將以她的甜美來展現最真摯的一面，與每位粉絲共同迎接2025年的到來！瑟七也期待在簽名會現場見到大家，與粉絲們共同分享這份特別的幸福！喜愛瑟七的粉絲千萬不要錯過！快來參加《2025瑟七寫真月曆》見面簽名會，與瑟七一起迎接充滿甜蜜與驚喜的一年！