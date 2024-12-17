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43歲許哲珮睽違17年演兒童劇：燃燒生命　一看台下觀眾面孔有洋蔥

記者黃庠棻／台北報導

許哲珮睽違17年，再次挑戰如果兒童劇團《祕密花園》演出，她在社群興奮喊「差點忘了這是一齣從頭到尾我都在台上、連快換也在場上的戲！真的是要來看我賣力燃燒生命耶！」而她從音樂人到舞台劇演員的身份轉換，坦言「劇場與音樂最大的不同，是劇場能讓觀眾置身其中，親自參與角色的情感起伏，這是一種非常獨特的療癒方式。」

▲許哲珮睽違17年演出如果兒童劇團《祕密花園》。（圖／如果兒童劇團提供）

▲許哲珮睽違17年演出如果兒童劇團《祕密花園》。（圖／如果兒童劇團提供）

在《祕密花園》中，許哲珮飾演的小莉從失去愛到重拾希望的過程，讓許哲珮聯想到許多人的成長經驗，她說「以真實生活來說，我覺得自己可能沒辦法像小莉那麼勇敢來澆灌，為孩子打造難忘的童年。」她話鋒一轉也藉由角色情節提醒自己「不喜歡的，覺得痛苦的，往往不是結局！人啊！一定要繼續把故事看（走）下去！」

如果兒童劇團團長趙自強表示「如果兒童劇團這個品牌，我們跟很多不同的演員合作，每次演出都不只是找偶像、明星，而是找尋適合故事角色的人。」他提到，就算是這次《祕密花園》合作的許哲珮，從十幾年前首演演「小莉」這個角色，到現在，還是一起站在兒童劇的舞台上，實在是因為她太適合這個故事人物，能夠藉由她的演出，把這個角色推展到很高的境界。

▲許哲珮睽違17年演出如果兒童劇團《祕密花園》。（圖／如果兒童劇團提供）

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▲許哲珮睽違17年演出如果兒童劇團《祕密花園》。（圖／如果兒童劇團提供）

趙自強觀察，其實來劇場觀賞小朋友其實並不知道，台上的是什麼卡司或是大不大牌，他常開玩笑「劉德華跟趙自強在台上演一隻長頸鹿，對小朋友來說都是一樣的。但是兒童表演這個花園，就是需要更多的人來澆灌，為孩子打造難忘的童年。」

劇團觀察，這次演出有很多10多年前，還是小朋友來看戲的觀眾，現在當爸媽了，還是要帶小孩來看這個溫暖的故事。這正是如果兒童劇團的夢想—能夠陪伴當代的孩子一起長大，一起書寫更美麗的人生故事。

▲許哲珮睽違17年演出如果兒童劇團《祕密花園》。（圖／如果兒童劇團提供）

▲許哲珮睽違17年演出如果兒童劇團《祕密花園》。（圖／如果兒童劇團提供）

疫情過後，如果兒童劇團的豬探長系列，受到很多家長喜愛，看到《祕密花園》的票房不錯，就有觀眾開玩笑說「如果不只豬好看，花園也開的好！」如果兒童劇團《祕密花園》將於12月21、22日在台北城市舞台演出，售票洽TixFun售票網。

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