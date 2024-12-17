沒搶到張惠妹跨年場沒關係！在家看「正版直播」跟妹神倒數2025年

記者黃庠棻／台北報導

台灣大哥大MyVideo迎接2024年溫馨聖誕月，12月份溫馨聖誕片單出爐，其中平台將於12月31日晚間23:55直擊「阿妹」張惠妹臺北大巨蛋跨年現場，15分鐘獨家0時差直播，讓全臺歌迷沉浸式體驗爆炸「妹」力。

▲MyVideo將直播張惠妹跨年演唱會。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

MyVideo即將上架《超/人: 克里斯多夫李維傳奇故事》，鏡頭雖以克里斯多夫李維為主角，事實上更多呈現其家人的視角，導演透露「我們發現，他的妻子戴娜（Dana）和李維的親情面，比單單講述他是一位成功的演員以及那場事故更為重要。我們以他們為起點展開影片，也以他們作為影片的結尾，整部影片中大約有30%到40%的內容都是關於家人的。」

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▲《超/人: 克里斯多夫李維傳奇故事》。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

電影中，李維的小兒子分享自己坐在父親肩膀上的記憶，以及戴娜希望讓人更了解身為病患家屬的心境。賺人熱淚的《超/人: 克里斯多夫李維傳奇故事》，日前也公布入圍美國製片公會獎，看好有望入圍明年奧斯卡。

12月聖誕片單豐富多元，包含綠葉女星茱蒂葛瑞兒（Judy Greer）主演《史上最棒的聖誕劇》，講述6孩擾亂一年一度聖誕公演的爆笑溫馨片；還有以美國知名深夜直播節目《週六夜現場（Saturday Night Live）》為背景的《喜劇大現場》，講述1975年開播時的背後故事。

▲《史上最棒的聖誕劇》。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

美國喜劇演員傑克布萊克（Jack Black）在《親愛的聖誕老人》扮撒旦，卻假扮成聖誕老人下凡大鬧一場；而韓國大勢女團aespa首部電影《aespa: MY First page》、由日本男神佐藤健搭檔影后長澤雅美主演的純愛片《四月，她將到來。》、台灣青春電影《我想和你在一起》與榮獲金馬新人的《但願人長久》，12月在MyVideo都看得到！

▲《但願人長久》。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

台灣大哥大MyVideo國際合作再下一城，繼領先業界推出BBC PLAYER專館、與全球兒童娛樂公司Moonbug合作，新宣布攜手全球知名片商「NBC環球集團（NBCUniversal）」，推出全台第一個「環球影業品牌區」，集結豐富環球影業內容，包含《玩命關頭》、《神鬼認證》等人氣電影，以及夢工廠動畫電影如《史瑞克》、《魔髮精靈》、《古魯家族》等熱門影片呈現。

◎MyVideo全台獨家直播│張惠妹《ASMR Maxxx @ Taipei Dome 世界巡迴演唱會》跨年倒數

-直播時間：2024.12.31(二)23:55-2025.1.1(三)00:10

-線上看：https://TWM5G.co/nGRv (提前登入加碼送看片金)