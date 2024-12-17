記者潘慧中／綜合報導

58歲女星胡文英有著「凍齡美魔女」的封號，不時會和粉絲分享生活點滴。沒想到，她最近因為在抖音上傳了在車內穿比基尼的影片，火速被官方祭出處分，「我的抖音就這樣被消滅、蕩然無存。」

▲胡文英的抖音帳號被官方祭出「禁言處罰」。（圖／翻攝自Instagram／paulina550308）



從截圖中，可以看到胡文英上傳了不少清涼畫面，卻因此害自己被抖音無期限禁言，「連我的人頭像、簡介全部都消失，不過是拍攝車子穿比基尼，有必要這麼嚴重嗎？」

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▲▼胡文英的抖音有不少清涼畫面。（圖／翻攝自Instagram／paulina550308）



胡文英最近意外收到來自抖音官方的通知，上頭寫著「因你的帳號行為涉及色情導流，系統已對該帳號進行了禁言的處罰」，被警告務必遵守社群平台上的自律公約。

▲胡文英有「凍齡美魔女」的封號。（圖／翻攝自Instagram／paulina550308）



此外，正因為內容涉黃、加上不是大陸人的關係，胡文英至今似乎仍無法申訴，「被莫名的警告，實在有所不服」，附上一個大哭的表情符號，顯見她的心情。

胡文英IG全文：

大陸的抖音我被禁言無期限

連我的人頭像、簡介全部都消失

不過是拍攝車子穿比基尼

有必要這麼嚴重嗎

內容涉黃完全不符合實情

也無法申訴

實名認證因為我不是大陸人

無法申訴

被莫名的警告

實在有所不服

我的抖音就這樣被消滅、蕩然無存