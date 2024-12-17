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小哥哥艾理「靠Fans17買房」曾宣傳有大尺度片　4點聲明否認涉案

▲▼小哥哥艾里。（圖／翻攝自Instagram／avis__0207）

▲小哥哥艾里擔任監察人的網路成人片平台「Fans17」爆出不法。（圖／翻攝自Instagram／avis__0207）

記者張靖榕／綜合報導

網紅「小哥哥艾理」（陳玟里）擔任監察人的網路成人片平台「Fans17」，遭橋頭地檢署調查疑似有未成年少女影像，涉犯兒童及少年性剝削條例，他以20萬交保候傳，並發表聲明「絕無涉案」。網友挖出他YT頻道長影片停更長達一年，只更新Shorts，並把重心移往「Fans17」，他更曾在公開總營收的影片中表示，自己買房的頭期款，「就是靠Fans17的現金賺出來」。

檢警搜索「Fans17」後，查扣到證物及高達6500萬元台幣現金，「小哥哥艾理」立刻在IG指稱「Fans17」是「前公司」，「以為前公司都沒賺錢，我也是看新聞才知道原來有這麼多（現金）。」

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▲小哥哥艾理曾公布擔任YTR以來的總營收。（圖／翻攝自Instagram／avis__0207）

▲小哥哥艾理曾公布擔任YTR以來的總營收。（圖／翻攝自Instagram／avis__0207）

「小哥哥艾理」16日晚間發出正式聲明，共有4點。他先是解釋開設的「FANS17」頻道只有與「已成年對象」的談話性訪問節目，自己絕無涉入散布未成年人偷拍性影像等犯行。

「小哥哥艾理」也提及之後被傳訊時，會向檢察官如實陳述，但也希望各界以及媒體勿誇大、訛傳，以免損害他的名譽。最後他再次強調「本人未涉本案，有關本案之偵查內容，恕難洩漏，以免增加檢方偵查困難度。」

▲小哥哥艾理發出正式聲明。（圖／翻攝小哥哥艾理IG）

▲小哥哥艾理發出正式聲明。（圖／翻攝小哥哥艾理IG）

「小哥哥艾理」今年8月才公開做YTR這5年以來的總營收，為7萬3美金（約227萬新台幣），並表示多數因為黃標被砍收益才會賺這麼少，他更說如今能夠買房，實際上頭期款是在他轉行發展「FANS17」賺到的。他當時就強調自己不做違法、詐騙的事，「因果真的存在，不用做偏的，你也可以買到屬於自己的房子，但是你需要花很多的努力跟時間。」

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小哥哥艾理, Fans17, 頭期款, 買房

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