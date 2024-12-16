認了一世代連恩跟他一起吸毒！　服務生出面喊冤：我沒賣毒給他

記者劉宛欣／綜合報導

英國天團一世代（One Direction）成員連恩佩恩（Liam Payne）10月在阿根廷墜樓身亡，享年31歲。墜樓事件調查持續進行，先前傳出法官考慮對墜樓飯店的另外2名員工起訴，但尚不清楚兩員工被控具體涉及哪些罪名。近日，一名曾在連恩生前與他接觸的服務生Paiz出面透露，自己曾與連恩在飯店房間一起吸毒。

▲連恩佩恩身亡事件至今未釐清。（圖／路透）

根據外媒報導，一名與連恩生前有過接觸的24歲服務生Paiz近日透露，自己曾與連恩在對方的房間一起吸毒，雖然拒絕接受對方贈送的勞力士，但最終有帶走其他東西作為紀念。Paiz因涉嫌提供毒品和協助使用毒品被逮捕，但他否認與連恩的死亡有關。他表示連恩去世前兩個晚上，自己才與對方認識，兩人在是在他工作的餐廳相識，之後一起喝威士忌並吸食古柯鹼。

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▲一名餐廳服務生Paiz出面坦言自己與連恩一起吸過毒。（圖／翻攝自Telefe Noticias YT）

Paiz坦承雖然兩人確實一起吸食了古柯鹼，但他並沒有賣毒給連恩。他透露自己唯一收的，只有連恩送的一幅畫。當被問到是否與連恩一起吸毒時，Paiz坦言兩個晚上都有，他補充說：「其實並不多，只是和威士忌一起用了一點。」他還提到犯罪現場照片中的一個香皂盒以及鋁箔紙，當時確實在房間內。

Paiz此前也多次出面澄清，試圖洗清自己的嫌疑。11月他也曾上節目受訪，透露連恩私下是用Instagram小帳與他聯絡。

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