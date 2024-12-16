金球視帝撂狠話「把你血染黎明」　動畫《魔戒》獲爛蕃茄83%好評

記者黃庠棻／台北報導

由金獎名導彼得傑克森監製的魔戒正宗前傳電影《魔戒：洛汗人之戰》，上週在美國上映，獲媒體盛讚「不會失望」、「超適合大銀幕」，觀眾更在爛蕃茄評分網上給出83%超高好評。

▲《魔戒：洛汗人之戰》即將在台灣上映。（圖／華納兄弟提供）



《魔戒：洛汗人之戰》由艾美獎、金球獎雙視帝布萊恩考克斯領銜聲演，化身傳奇洛汗國王「聖盔鎚手」，在戰場上狂怒咆哮「我們用敵人鮮血將黎明染紅」，超狂霸氣震懾全場，而他與「影壇星二代」蓋亞懷斯也上演一段動人父女情，展現鐵漢柔情一面。

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▲《魔戒：洛汗人之戰》即將在台灣上映。（圖／華納兄弟提供）

蘇格蘭男星布萊恩考克斯曾獲艾美獎、金球獎肯定，笑說「我一直很喜歡《魔戒》及《哈比人》系列電影，十分惋惜自己不曾參與其中，所以當我受邀演出聖盔鎚手時，我簡直開心極了！」他表示自己從莎士比亞筆下的經典角色李爾王汲取靈感，加上過去受廣播劇訓練，憑藉聲音表演的專業以及想像力就能入戲，為魔戒的傳奇國王聖盔鎚手注入靈魂。

▲金球獎視帝布萊恩考克斯。（圖／華納兄弟提供）

布萊恩考克斯更表示「聖盔鎚手最有趣的地方，在於他既是企圖心強烈的統治者，同時也是對家人慈愛的父親」，這也成為他聲演此角色的最大挑戰。

▲布萊恩考克斯聲演傳奇洛汗國王「聖盔鎚手」。（圖／華納兄弟提供）

在《魔戒：洛汗人之戰》中，聲演國王女兒「赫拉公主」的演員，正是出身英國演藝世家的女星蓋亞懷斯，母親是奧斯卡影后艾瑪湯普遜、父親為知名演員葛瑞格懷斯，她從小就是動漫迷，不僅看過本片導演神山健治所執導的《攻殼機動隊》系列動畫，更是日本動畫名導宮﨑駿的大粉絲。

▲蓋亞懷斯聲演國王女兒「赫拉公主」。（圖／華納兄弟提供）

因此，蓋亞懷斯在準備聲演赫拉一角時，發現吉卜力工作室的《風之谷》主角娜烏西卡，與赫拉公主有著非常多相似之處，因此向這部經典動畫電影取經，成為演出時絕佳參考資料。

▲《魔戒：洛汗人之戰》即將在台灣上映。（圖／華納兄弟提供）

《魔戒：洛汗人之戰》背景設定在《魔戒》三部曲的183年前，故事描述傳奇洛汗國王聖盔鎚手（布萊恩考克斯），與女兒赫拉公主（蓋亞懷斯 ），面對登蘭德領袖沃夫的突襲，帶著人民撤退至遠古要塞號角堡中。被沃夫大軍逼著只能苦守堡壘的洛汗王國，在赫拉公主帶領下，展開撼動歷史的背水一戰。

▲《魔戒：洛汗人之戰》即將在台灣上映。（圖／華納兄弟提供）

聖誕跨年壓軸鉅片《魔戒：洛汗人之戰》將於18日開放預售，搶先訂票的粉絲將有機會獲得英、日文原文海報等各式特典，電影於12月25日英日文版同步上映。