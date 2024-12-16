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黃小柔被問：信教不會說謊吧？　「臉書被洗版」3字正面回應

記者王靖淳／綜合報導

女星黃小柔、Vicky最近上節目爆料某流量女星私下沒禮貌，搭高鐵還佔位，直言刷新三觀，片段曝光後，引發外界猜測兩人影射對象可能是啦啦隊女神林襄、林穎樂。儘管林襄、林穎樂已雙雙發聲闢謠，但風波仍持續延燒，4人的社群貼文底下都遭留言洗版，其中還有網友問黃小柔「信教的不會說謊吧？」她也以3字回應。

▲▼黃小柔Vicky（圖／翻攝自Facebook）

▲黃小柔、Vicky上節目爆料遭外界猜測是在說林襄、林穎樂。（圖／翻攝自Facebook）

黃小柔昨（15）日在臉書發文，分享自己首次嘗試擔任戲劇監製，並身兼統籌與編劇的心情。她表示，這份新工作不只是近年來最令她興奮的挑戰，更是她從演員轉型到幕後的一大突破。黃小柔感謝所有辛苦的團隊成員與演員，表示希望這次的挑戰，能為戲劇界注入更多創意與活力，並期待觀眾的支持與喜愛。貼文曝光後，除了吸引網友朝聖按讚之外，也有人提到近期她在節目上爆料的佔位風波，留言問她會不會說謊。為此，黃小柔堅定表示：「不會喔。」

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▲▼黃小柔表示自己不會說謊。（圖／翻攝自Facebook／黃小柔）

▲黃小柔表示自己不會說謊。（圖／翻攝自Facebook／黃小柔）

事實上，整起佔位風波源自女星黃小柔、Vicky最近在節目中爆料，之前搭高鐵出外景時，遇到某流量女星沒禮貌又佔位，同時也透露，該女星約20多歲、有經營YouTube，是目前非常受歡迎的偶像。影片曝光後，立即掀起討論，更有網友翻出節目《綜藝玩很大》的片段，留言猜測黃小柔與Vicky爆料的對象可能是啦啦隊女神林襄及林穎樂。

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