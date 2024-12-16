林襄：沒有的事我要如何道歉？　捲佔位風波IG被洗版

記者王靖淳／綜合報導

啦啦隊女神林襄最近疑似遭到女星黃小柔、Vicky上節目影射私下沒禮貌、搭高鐵佔位，儘管她已發出聲明闢謠，但風波仍持續延燒，4人的社群貼文底下更被不少網友洗版，甚至還有人留言問林襄會不會認錯道歉。為此，她無奈表示：「沒有的事情，我要如何道歉？」

▲林襄。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

透過林襄IG最新貼文底下留言可見到，一位網友直接表示：「你到底有沒有不讓座？有的話就道歉，沒有的話就吉（告）她們兩個老藝人跟節目，這個就是職場霸凌，浪費社會資源製造混亂，管妳哪個圈，八卦圈最亂。」對此，林襄簡短回應：「沒有...因為我印象中真的沒有在我身上發生這件事...」用冷靜態度否認相關指控，並附上無奈及哭臉的表情符號。

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▲林襄回應網友留言。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

另外還有一位網友以調侃的語氣留言：「香香最近跟椅子很有緣份，不知道沒有影片時，會不會認錯道歉？」暗指近期圍繞在林襄身上的負面話題。為此，林襄再次強調個人立場，同時也堅定表示：「不是...沒有的事情我要如何道歉？」表明對事件感到無奈，並再次附上哭臉的表情符號。

▲林襄回應網友留言。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

事實上，整起佔位風波源自女星黃小柔、Vicky最近上節目爆料，之前搭高鐵出外景時，遇到某流量女星沒禮貌又佔位，同時也透露，該女星約20多歲、有經營YouTube，是目前非常受歡迎的偶像。影片曝光後，就有網友翻出節目《綜藝玩很大》的片段，留言猜測黃小柔與Vicky爆料的對象可能是啦啦隊女神林襄及林穎樂。此外，林襄日前在朝聖天王周杰倫演唱會時，被其他歌迷目擊站在椅子上，她事後發聲道歉，如今陷入佔位風波，再度引發外界討論及關注。