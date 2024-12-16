阿嬌遭爆當男偶像小三！趁正牌女友不在拍私密片…陸狗仔抖出畫面

記者陳芊秀／綜合報導

43歲香港女星阿嬌（鍾欣潼）16日遭大陸狗仔爆料「知三當三」，對象曾參加《青春有你3》的24歲大陸男星余衍隆，男方爆出2年前拍攝的影片，揭露她趁正牌女友去廣州墮胎時，單獨前往男方家。

▲阿嬌（鍾欣潼）被大陸狗仔爆料知三當三，與小19歲男偶像余衍隆交往，當時男方有正牌女友。（圖／翻攝自微博）

據狗仔「超能攝影陽陽」指出，阿嬌很愛小鮮肉，曾深夜觀看余衍隆的直播，並主動私訊對方要聯繫方式，後來余衍隆能夠進入香港英皇娛樂，傳出是因為阿嬌的牽線。此外，余衍隆曾公開與阿嬌的聊天記錄及私密照片，指阿嬌以「富婆愁姐」的私人帳號在直播間送禮支持。且阿嬌抖音小號名「CluvL21420201314」，其字母中的「C」代表鍾欣潼的英語姓氏Chung，L代表余衍隆，「luv」代表「love」，顯示感情放很深。

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此外，余衍隆曾與Q女聊天時爆料，聲稱曾與阿嬌交往，女方曾隨他回珠海與其父母見面，提出結婚意願，但他以自己年齡還小為由拒絕了。他更曝光當時幫阿嬌拍的私密影片，指影片拍攝於兩年前，地點為他與當時同居女友的住所，而正牌女友當時正在廣州為他打胎，阿嬌則是在那時候單獨去他與女友的家中，孤男寡女共處一室。爆料文同時上船一段影片，聲稱影片中的女子聲音是阿嬌。

▲余衍隆自爆與大自己19歲的女性交往，且對方想要與他結婚，他以年紀還小拒絕了。（圖／翻攝自微博）

▲狗仔曝光一段影片，聲稱影片中女子聲音是阿嬌，來到趁余衍隆正牌女友不在，獨自來此。（圖／翻攝自微博）



而余衍隆於12月初被爆因與同夥涉嫌詐騙案，金額巨大，今年2月已被深圳公開機關立案刑拘。

▲余衍隆涉及詐騙案，2月被警方依法拘留。（圖／翻攝自微博）

►阿嬌被爆私密片，陸狗仔聲稱她知三當三。（影片網址請按此）