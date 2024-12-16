快訊／小哥哥艾理首發聲！「本人不可能違法」FANS17爆有未成年片

記者陳芊秀／綜合報導

知名網紅小哥哥艾理常找年輕漂亮妹妹拍片，上傳到由他擔任監察人的「FANS 17」網站，該網站被橋頭地檢署調查疑似有未成年少女影像，涉犯兒童及少年性剝削條例。他火速在限動發聲。

▲「FANS 17」網站涉及有未成年少女影像，小哥哥艾理回應。（圖／翻攝自IG）

小哥哥艾理以限動發文：「首先很抱歉佔據大家版面，記者也真的很會下標題，明明就是平台有其他創作者發未成年的影片，到底跟我有什麼關係？艾里創作的影片絕對都是合法的，我本人更不可能做什麼違法的事，也呼籲大家不要做違法、傷天害理的事，謝謝大家指教。」

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▲小哥哥艾理：「我本人更不可能做什麼違法的事。」（圖／翻攝自IG）

而小哥哥艾理過去曾PO影片，靠「FANS 17」網站賺的錢付了房子頭期款。他於8月發表過影片《營收大公開》，提及發展網站《營收大公開》，並且靠賺來的現金付了房子的頭期款。他限動放出「現金磚」截圖，配字「以為前公司都沒賺錢，我也是剛剛看新聞才知道原來有這麼多……」。

▲小哥哥艾理曬現金磚截圖，配文「以為前公司都沒賺錢，我也是剛剛看新聞才知道原來有這麼多……」。（圖／翻攝自IG）

據了解，「FANS 17」是由蔡氏兄弟擔任負責人，小哥哥艾理則擔任監察人，網站由小哥哥艾理出面找年輕、漂亮、愛秀的妹妹來拍清涼、性感影片，再上傳到「FANS 17」供會員下載觀看，目前會員初估破萬人，但檢、警接獲檢舉，拍片的妹妹中有不少未成年少女，於是展開搜索，而初步發現確實有未成年少女受騙偷拍或遭脅迫拍片，至於詳細受害人數還在清查中，而「FANS 17」則至少有上萬支的影片。

網紅小哥哥艾理則以20萬元交保，路姓共犯10萬元，檢察官要求即時關閉涉案網站，封網擴大清查中。