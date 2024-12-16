金門跨年有她！曾被BTS柾國欽點　台灣女孩Bettii夯到全球阿米都認識

記者吳睿慈／台北報導

寶藏女孩Bettii杯緹曾經翻唱過BTS成員田柾國的〈Seven〉，直播間被偶像欽點因此爆紅，甜美的長相、嗓音，讓她獲得很多粉絲喜愛。她2024年發行首張同名創作專輯《Bettii杯緹》，日前入圍加拿大Music PEI Award的「最佳新人」及「年度最佳單曲」兩項大獎，趁著假期，她即將在期末結束回到台北跟大家見面，並挑戰首次唱跨年獻給金門。

▲Bettii展開加拿大校園生活。（圖／時大音樂提供）



Bettii近來獲加拿大Music PEI Award肯定，入圍了「最佳新人」及「年度最佳單曲」兩項大獎，她開心表示：「最近忙碌憂鬱的日子彷彿被點亮了一樣。」她笑說當時知道入圍消息當下時正好人在學校期末演出的彩排，她只能看著手機在心裡大聲尖叫，「當天早上是學校學期的期末表演，但一直透過線上關注，當在網路上看自己被提名，內心很開心，也覺得很不真實，對我來說已經意義重大，非常感謝！」

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▲Bettii翻唱柾國的歌曲〈Seven〉，曾經被偶像在直播中欽點。（圖／時大音樂提供）



這段期間在加拿大展開全新校園生活，Bettii稱是「大I人」（內向型性格），她笑說：「印象最深刻是上學第一天，當時大家都擠在一間教室，有來自海內外各地的同學，當時真的是用生命擠出我所有的力氣去跟別人社交，然後講一講還要跑到旁邊喘兩口氣，雖然肉眼可見的大家都在很用力的尬聊，那一天真的印象特別深刻！」

▲Bettii將返台為金門獻唱跨年。（圖／時大音樂提供）



隨著第一學期將結束，Bettii也將飛回台北，更要第一次唱跨年！Bettii說：「這是我的第一次，要到金門唱跨年表演，真的很期待也超緊張，也希望我可以沒有遺憾盡全力地完成演出。」她也將繼續隨著生活情緒的變化累積創作 、寫歌並籌備展開新計劃迎接2025年。