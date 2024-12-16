金鐘主持人一次宣布雙重喜訊！認了拍紀錄片：像跟絕世女子談戀愛

記者黃庠棻／台北報導

醞釀數十年後，作家、自然觀察家，同時也是金鐘獎「生活風格節目主持人獎」的劉克襄與公視《藝術很有事》及玉山社合作，以熱騰騰的紀錄片《岳人的愛情絮語--劉克襄致鹿野忠雄》及新書《流火--鹿野忠雄的臺灣養成》，向他最崇拜與仰慕的日本博物學家鹿野忠雄致敬。

▲劉克襄雙喜臨門，一次推出紀錄片與新書。（圖／公視提供）

劉克襄說表示「能夠時空穿梭，對這樣奇妙的人物講話，這樣的追溯對我來說非常幸運，好像碰到一個絕世女子，跟她談戀愛一樣。一個年輕的博物學家，就讓你永無止境地追尋，人生怎麼會走到這樣子的有趣！」該紀錄片將於12月20日晚上八點於《藝術很有事》YouTube頻道上架，12月21日下午兩點半於公視頻道播出，公視+同步上架。

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▲劉克襄雙喜臨門，一次推出紀錄片與新書。（圖／公視提供）



紀錄片《藝術很有事》之《岳人的愛情絮語--劉克襄致鹿野忠雄》，劉克襄對1925年18、19歲來臺灣求學並進行長期學術研究的日本博物學家鹿野忠雄深深著迷，醞釀數十年後，2019年他開始動筆，企圖描繪出臺灣這塊土地是如何讓鹿野養成的，他多次前往日本，重走鹿野忠雄的少年足跡，逐一從各種線索建構。

▲劉克襄雙喜臨門，一次推出紀錄片與新書。（圖／公視提供）

公視製作人徐蘊康表示，這部《岳人的愛情絮語--劉克襄致鹿野忠雄》貼身拍攝、製作近兩年，從初剪的四小時，最後提煉出最精華的57分鐘。片中除了看見劉克襄追尋鹿野忠雄台灣、日本足跡的過程，也是「劉克襄之所以成為劉克襄的過程」，包含文學、自然、博物學的探討。

▲劉克襄雙喜臨門，一次推出紀錄片與新書。（圖／公視提供）

本片編導為朱介任及王鈴晶。他們深讀劉老師的作品，以《流火--鹿野忠雄的臺灣養成》為核心，並溯及他過往的山岳寫作，深度爬梳作家核心的寫作脈絡。

▲劉克襄雙喜臨門，一次推出紀錄片與新書。（圖／公視提供）

劉克襄感謝節目，把作家當作藝術家，將他追尋百年日本博物學者鹿野忠雄的過程，當作藝術創作過程來處理，這是他意想不到的。製作團隊更隨行拍攝，一行人登上少年鹿野忠雄多次採集昆蟲、書寫報告的日本高山「燕山」。

▲劉克襄雙喜臨門，一次推出紀錄片與新書。（圖／公視提供）

另外，《流火--鹿野忠雄的臺灣養成》是劉克襄迄今最嚴肅艱澀的著作，也是一本難產的書。將近三十萬字的書寫，以時間軸線，搭配地域，從少年鹿野娓娓道起，直至1933年底次高山最終回的調查。內容涉及廣泛，每一面向皆是學問。

▲劉克襄雙喜臨門，一次推出紀錄片與新書。（圖／公視提供）

除了直接分析，劉克襄也援引當時的日籍或臺籍人物，例如鹽月桃甫、明石哲三、林獻堂、陳澄波、辜振甫、高一生、王雨卿等。透過這些人物的創作或足跡，輝映出鹿野忠雄的多元面向。這些百年前的事蹟，在作者眼中依舊耀眼。他挖著寶，窮盡各方角度琢磨，解構出獨特的絢麗光芒。多想年輕時也能像鹿野忠雄這樣燃燒生命，邁向博物的旅程。