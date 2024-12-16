ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

金鐘主持人一次宣布雙重喜訊！認了拍紀錄片：像跟絕世女子談戀愛

記者黃庠棻／台北報導

醞釀數十年後，作家、自然觀察家，同時也是金鐘獎「生活風格節目主持人獎」的劉克襄與公視《藝術很有事》及玉山社合作，以熱騰騰的紀錄片《岳人的愛情絮語--劉克襄致鹿野忠雄》及新書《流火--鹿野忠雄的臺灣養成》，向他最崇拜與仰慕的日本博物學家鹿野忠雄致敬。

▲劉克襄雙喜臨門，一次推出紀錄片與新書。（圖／公視提供）

▲劉克襄雙喜臨門，一次推出紀錄片與新書。（圖／公視提供）

劉克襄說表示「能夠時空穿梭，對這樣奇妙的人物講話，這樣的追溯對我來說非常幸運，好像碰到一個絕世女子，跟她談戀愛一樣。一個年輕的博物學家，就讓你永無止境地追尋，人生怎麼會走到這樣子的有趣！」該紀錄片將於12月20日晚上八點於《藝術很有事》YouTube頻道上架，12月21日下午兩點半於公視頻道播出，公視+同步上架。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲劉克襄雙喜臨門，一次推出紀錄片與新書。（圖／公視提供）

▲劉克襄雙喜臨門，一次推出紀錄片與新書。（圖／公視提供）

紀錄片《藝術很有事》之《岳人的愛情絮語--劉克襄致鹿野忠雄》，劉克襄對1925年18、19歲來臺灣求學並進行長期學術研究的日本博物學家鹿野忠雄深深著迷，醞釀數十年後，2019年他開始動筆，企圖描繪出臺灣這塊土地是如何讓鹿野養成的，他多次前往日本，重走鹿野忠雄的少年足跡，逐一從各種線索建構。

▲劉克襄雙喜臨門，一次推出紀錄片與新書。（圖／公視提供）

▲劉克襄雙喜臨門，一次推出紀錄片與新書。（圖／公視提供）

公視製作人徐蘊康表示，這部《岳人的愛情絮語--劉克襄致鹿野忠雄》貼身拍攝、製作近兩年，從初剪的四小時，最後提煉出最精華的57分鐘。片中除了看見劉克襄追尋鹿野忠雄台灣、日本足跡的過程，也是「劉克襄之所以成為劉克襄的過程」，包含文學、自然、博物學的探討。

▲劉克襄雙喜臨門，一次推出紀錄片與新書。（圖／公視提供）

▲劉克襄雙喜臨門，一次推出紀錄片與新書。（圖／公視提供）

本片編導為朱介任及王鈴晶。他們深讀劉老師的作品，以《流火--鹿野忠雄的臺灣養成》為核心，並溯及他過往的山岳寫作，深度爬梳作家核心的寫作脈絡。

▲劉克襄雙喜臨門，一次推出紀錄片與新書。（圖／公視提供）

▲劉克襄雙喜臨門，一次推出紀錄片與新書。（圖／公視提供）

劉克襄感謝節目，把作家當作藝術家，將他追尋百年日本博物學者鹿野忠雄的過程，當作藝術創作過程來處理，這是他意想不到的。製作團隊更隨行拍攝，一行人登上少年鹿野忠雄多次採集昆蟲、書寫報告的日本高山「燕山」。

▲劉克襄雙喜臨門，一次推出紀錄片與新書。（圖／公視提供）

▲劉克襄雙喜臨門，一次推出紀錄片與新書。（圖／公視提供）

另外，《流火--鹿野忠雄的臺灣養成》是劉克襄迄今最嚴肅艱澀的著作，也是一本難產的書。將近三十萬字的書寫，以時間軸線，搭配地域，從少年鹿野娓娓道起，直至1933年底次高山最終回的調查。內容涉及廣泛，每一面向皆是學問。

▲劉克襄雙喜臨門，一次推出紀錄片與新書。（圖／公視提供）

▲劉克襄雙喜臨門，一次推出紀錄片與新書。（圖／公視提供）

除了直接分析，劉克襄也援引當時的日籍或臺籍人物，例如鹽月桃甫、明石哲三、林獻堂、陳澄波、辜振甫、高一生、王雨卿等。透過這些人物的創作或足跡，輝映出鹿野忠雄的多元面向。這些百年前的事蹟，在作者眼中依舊耀眼。他挖著寶，窮盡各方角度琢磨，解構出獨特的絢麗光芒。多想年輕時也能像鹿野忠雄這樣燃燒生命，邁向博物的旅程。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

推薦閱讀

遭林襄粉絲逼道歉「Vicky火大開罵了」！　IG被洗版：到我這發什麼瘋

遭林襄粉絲逼道歉「Vicky火大開罵了」！　IG被洗版：到我這發什麼瘋

股王尾牙「不抽獎」大紅包金額曝！蔡尚樺主持完驚呆：董事長超阿莎力

股王尾牙「不抽獎」大紅包金額曝！蔡尚樺主持完驚呆：董事長超阿莎力

林襄：我沒跟前輩們一起搭高鐵！　陷佔位風波…45字還原搭車真相

林襄：我沒跟前輩們一起搭高鐵！　陷佔位風波…45字還原搭車真相

人氣漫畫家織織「突PO超音波照」宣布懷孕！分手賴賴2年：迎接新篇章

人氣漫畫家織織「突PO超音波照」宣布懷孕！分手賴賴2年：迎接新篇章

林襄經紀人PO長文「忍過業內很多可怕的事」　揭她遭前輩霸凌內幕

林襄經紀人PO長文「忍過業內很多可怕的事」　揭她遭前輩霸凌內幕

阿嬌遭爆當男偶像小三！趁正牌女友不在拍私密片…陸狗仔抖出畫面

阿嬌遭爆當男偶像小三！趁正牌女友不在拍私密片…陸狗仔抖出畫面

遭影射耍大牌！林穎樂喊冤首露面「還原經過」　公開Vicky私下對話內容

遭影射耍大牌！林穎樂喊冤首露面「還原經過」　公開Vicky私下對話內容

林襄遭影射耍大牌「搶高鐵座位」 ！　當事人Vicky發聲：重要是禮貌問題

林襄遭影射耍大牌「搶高鐵座位」 ！　當事人Vicky發聲：重要是禮貌問題

唐綺陽運勢／水逆掰了！處女「桃花朵朵開」獅子可能爆紅或爆黑

唐綺陽運勢／水逆掰了！處女「桃花朵朵開」獅子可能爆紅或爆黑

黃小柔被問：信教不會說謊吧？　「臉書被洗版」3字正面回應

黃小柔被問：信教不會說謊吧？　「臉書被洗版」3字正面回應

關韶文半年狠甩15公斤！　抽血一驗竟發現罹病

關韶文半年狠甩15公斤！　抽血一驗竟發現罹病

快訊／小哥哥艾理首發聲！「本人不可能違法」FANS17爆有未成年片

快訊／小哥哥艾理首發聲！「本人不可能違法」FANS17爆有未成年片

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

遭林襄粉絲逼道歉「Vicky火大開罵了」！　IG被洗版：到我這發什麼瘋

股王尾牙「不抽獎」大紅包金額曝！蔡尚樺主持完驚呆：董事長超阿莎力

林襄：我沒跟前輩們一起搭高鐵！　陷佔位風波…45字還原搭車真相

人氣漫畫家織織「突PO超音波照」宣布懷孕！分手賴賴2年：迎接新篇章

林襄經紀人PO長文「忍過業內很多可怕的事」　揭她遭前輩霸凌內幕

阿嬌遭爆當男偶像小三！趁正牌女友不在拍私密片…陸狗仔抖出畫面

遭影射耍大牌！林穎樂喊冤首露面「還原經過」　公開Vicky私下對話內容

林襄遭影射耍大牌「搶高鐵座位」 ！　當事人Vicky發聲：重要是禮貌問題

唐綺陽運勢／水逆掰了！處女「桃花朵朵開」獅子可能爆紅或爆黑

黃小柔被問：信教不會說謊吧？　「臉書被洗版」3字正面回應

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

劉克襄

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 林襄挨酸「說話不經頭腦」！　陷佔位疑雲10字正面回擊
  2. 金門跨年有她！曾被BTS柾國欽點　台灣女孩Bettii夯到全球阿米都認識
  3. 小S愛女Lily曬雅思成績單！真實程度曝　曾說「母語是英文」遭出征
  4. 金球視帝撂狠話「把你血染黎明」　動畫《魔戒》獲爛蕃茄83%好評
  5. 碧昂絲12歲愛女大銀幕出道了！　她一聽聲音秒噴淚：我以她為榮
  6. 林襄：沒有的事我要如何道歉？　捲佔位風波IG被洗版
  7. 金鐘主持人一次宣布雙重喜訊！認了拍紀錄片：像跟絕世女子談戀愛
  8. 八點檔人氣高到辦見面會！粉絲擠爆百貨「狂舉《角頭》男星手幅」
  9. 林襄陷佔位風波「突親授打肉毒後保養」　昔認：我有200萬的臉
  10. 林襄陷佔位風波！律師「揭1點」喊奇怪：根本無法判斷是非

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366