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樂天女孩驚爆「全猿逃走中」！　成員現身曝真實狀況

沐妍（左起）、楊曉帆、林穎樂、邱紫婷一同出席FIFI打歌舞台演唱會。（圖／楊澍攝）

▲沐妍（左起）、楊曉帆、林穎樂、邱紫婷一同出席FIF打歌舞台演唱會。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

曾被譽為是「啦啦隊天花板」的樂天女孩，上週被本刊獨家揭露女孩們近期接不到工作，還被球團接洽工作的窗口嗆「少管閒事」，揚言以後不派給她任何工作，至少有4人明年將離隊。當時此樂天桃猿球團回應，爆料的細節和真實情況有些出入「雙方立場不同，但目的是為了保障女孩的權益」。今（16日）樂天女孩副舞蹈總監楊曉帆給出說法：「我想可能大家傳得比較誇張，當然是工作越多女孩越開心呀！」

對於樂天女孩多人將離隊的傳聞，曉帆說：「其實我們每個人的合約都還在談，大家很多有自己的規劃，每個人談的過程都不太一樣。」沐妍則說其他人的合約不好意思過問，還搞笑表示在團體中也比較邊緣，曉帆則連忙提醒說其實女孩們先前才一起去北海道滑雪回來，彼此感情非常好。

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今樂天MC沐妍、楊曉帆、邱紫婷、林穎樂，與河智媛、李洙熙、禹洙漢、朴昭映4位韓國超人氣啦啦隊女神，以及女團「勵齊女孩」、「MEME」、「SVETA」，一同出席製作人阿沁的FIF打歌舞台演唱會，將首度公開演唱〈聖誕Shining〉，提前陪粉絲們歡度耶誕。

此外，南韓超人氣啦啦隊女神河智媛、李洙熙、禹洙漢、朴昭映，為了這次的演出，她們也祭出「女神唇印簽名版」要抽獎送給幸運粉絲，並表示希望未來能夠把台灣當成自己的家，也期待能夠在這裡有更多元的發展，所以真的很歡迎大家與邀約工作。

樂天MC沐妍、楊曉帆、邱紫婷、林穎樂等人將首度公開演唱〈聖誕Shining〉，提前陪粉絲們歡度耶誕（圖／楊澍攝）

▲樂天MC沐妍、楊曉帆、邱紫婷、林穎樂等人將首度公開演唱〈聖誕Shining〉，提前陪粉絲們歡度耶誕。（圖／CTWANT）

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