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八點檔人氣高到辦見面會！粉絲擠爆百貨「狂舉《角頭》男星手幅」

記者黃庠棻／台北報導

溫馨家庭職人劇《阿榮與阿玉》開播至今人氣強強滾，粉絲敲碗許久的見面會在14日盛大登場。現場人潮洶湧，粉絲和主演韓瑜、柯叔元、黃西田、林玟誼、張睿家、張再興、黃新皓、柏妍樺相見歡，互動遊戲高潮不斷，眾人同樂留下美好回憶。

▲《阿榮與阿玉》舉辦粉絲見面會。（圖／華視、東森超視提供）

▲《阿榮與阿玉》舉辦粉絲見面會。（圖／華視、東森超視提供）

日前《阿榮與阿玉》播畢第三十集，在35-54歲的觀眾表現亮眼，最高收視高達1.28，劇中阿榮（柯叔元飾）收到訊息後，鬼鬼祟祟地前往療養院，世聰（黃西田飾）起疑跟了上去。同時，煞到阿玉（韓瑜飾）的阿興（張再興飾）也跟來想刺探敵情。

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黃西田與張再興在療養院內意外發現阿榮前妻美滿（何如芸飾）的存在。阿興震驚之餘，立刻想將消息告訴要準備對阿榮展開追求的阿玉，卻被世聰及時攔下。得知阿榮這些年來的辛酸與委屈後，世聰深感不捨，決心幫助阿榮擺平美滿，讓阿榮能好好珍惜與阿玉的感情，爭取人生下半場的幸福。

▲《阿榮與阿玉》舉辦粉絲見面會。（圖／華視、東森超視提供）

▲《阿榮與阿玉》播出後受到觀眾喜愛。（圖／華視、東森超視提供）

《阿榮與阿玉》粉絲見面會在眾人翹首期盼下登場，人潮擠爆現場，寒冷天氣也難敵粉絲熱情。柯叔元笑稱「天氣很冷，但想到要來和粉絲見面，我們的心都熱熱的。」劇迷紛紛排隊等候，期待能與心目中的偶像近距離接觸，分享對劇情的看法和對角色的喜愛。

▲《阿榮與阿玉》舉辦粉絲見面會。（圖／華視、東森超視提供）

▲《阿榮與阿玉》舉辦粉絲見面會。（圖／華視、東森超視提供）

來到互動環節，主演們更和粉絲們一起玩起「榮玉拳」，逗趣互動讓韓瑜緊張直言「怎麼辦？我還不會玩。」黃西田更補刀「要不要乾脆猜拳就好。」惹得現場笑聲不斷。這樣的盛況不僅展現了《阿榮與阿玉》的影響力，也讓兩位主演感受到粉絲的支持與鼓勵。

▲《阿榮與阿玉》舉辦粉絲見面會。（圖／華視、東森超視提供）

▲《阿榮與阿玉》舉辦粉絲見面會。（圖／華視、東森超視提供）

韓瑜感性說道「真的沒想到大家會這麼踴躍，讓我感受到滿滿的愛！」柯叔元也表示「這樣的支持讓我們更有動力去演好每一個角色。」兩位主演的感動之情溢於言表，讓現場的氣氛更加熱烈。

▲《阿榮與阿玉》舉辦粉絲見面會。（圖／華視、東森超視提供）

▲《阿榮與阿玉》舉辦粉絲見面會。（圖／華視、東森超視提供）

在《阿榮與阿玉》劇中，世聰鼓勵阿榮勇敢跨出舒適圈去追求阿玉，希望阿榮能掌握自己人生下半場的幸福，讓許多觀眾深有體悟。談到現實中跨出舒適圈的經驗，柯叔元表示「從四年前開始，我決定自己面對自己的演藝事業，算是一個很大的跨越和嘗試。」

30年來都一直有經紀公司和經紀人代為處理事業的柯叔元，自認如今靠自己，屬於小心假設，大膽求證的階段，目前為止還算平穩順利。同樣跨圈追夢的柏妍樺也分享了自己的逐夢歷程，當初休學轉行當演員的她，透露自己從大三就開始觀察自己在演藝圈有沒有天賦，直到確定自己有一定立足之力才停學。

▲《阿榮與阿玉》舉辦粉絲見面會。（圖／華視、東森超視提供）

▲《阿榮與阿玉》舉辦粉絲見面會。（圖／華視、東森超視提供）

柏妍樺補充「我也把台科大讀完，並考上研究所。踏出了舒適圈，但有留退路給自己。」勇敢但不莽撞，展現她對人生的把握度。逐夢大不易，踏出第一步的開始更是艱困難行，主演們勇於跨出舒適圈的經驗讓人印象深刻。

本集中，阿興意外知道了美滿的存在，卻在世聰的阻止下有口難言，只能苦守秘密，陷入兩難局面。聊到劇中阿興的處境，柏妍樺感同身受，直言「我跟好朋友們聊天超容易就不小心洩密！」更透露自己在別人講秘密的時候一定會保持距離，怕自己聽到會心癢難耐。

▲《阿榮與阿玉》舉辦粉絲見面會。（圖／華視、東森超視提供）

▲《阿榮與阿玉》播出後受到觀眾喜愛。（圖／華視、東森超視提供）

同為保密感到苦惱的黃新皓心有戚戚焉，笑稱「我個性大喇喇的，有時就算說出口當下也沒意識到有什麼問題。」更進一步自爆「想發現祕密可以來找我聊天。」逗趣反應也讓人見識到主演們不輸劇中角色的反轉魅力。

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