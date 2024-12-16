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林襄陷佔位風波「突親授打肉毒後保養」　昔認：我有200萬的臉

記者王靖淳／綜合報導

啦啦隊女神林襄最近疑似遭女星黃小柔、Vicky在節目中影射私下沒禮貌、搭高鐵佔位，儘管她已發出聲明闢謠，但風波仍持續延燒，一舉一動受到外界關注的她，就被發現透過Threads回覆好友梔梔的貼文，提供對方一些在打肉毒後的實用護理建議。內容曝光後，掀起不小討論。

▲▼林襄。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

▲林襄。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

梔梔在Threads發文，透露自己針對特定肌肉施打肉毒桿菌，但效果似乎不如預期，肌肉依然明顯突起，讓她直呼：「好困擾！」並希望能找到有相同經驗的「水水們」，能與她分享解決方法。為此，林襄見狀後立刻熱心留言，她表示，透過臉部按摩和刮痧能有效改善這條肌肉狀態，並進一步指出這部分是笑肌韌帶的區域。此外，林襄也坦言，自己因為膠原蛋白流失，這條肌肉線條也變得更加明顯，因此非常能理解梔梔的煩惱。

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▲▼林襄。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

▲梔梔發文表達煩惱。（圖／翻攝自Threads／chihchih67.__）

事實上，林襄的經紀人莉奈昨（15）日發布聲明，表示沒有被藝人徵詢過讓座問題，她事後也轉發聲明，並在IG貼文底下回覆網友們的提問。當被問到有沒有發生搭高鐵佔位等情況時，她則表示：「我沒有跟前輩們一起搭高鐵（錄外景是搭台鐵），也未曾被提醒坐到別人的位子，還需要什麼細節嗎？」最後加上一個「不開心」的表情符號。

▲▼林襄。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

▲林襄回覆梔梔的貼文。（圖／翻攝自Threads／95_mizuki）

此外，林襄之前在實境節目《女孩好野》中與沈玉琳、張立東、風田、李多慧、籃籃搭檔主持，當時在某場遊戲環節中，她與風田互嗆火藥味十足，風田在過程中脫口嗆林襄「我有天然的臉，妳有嗎？」林襄聽完先是傻眼，接著氣得馬上站起來怒吼：「我有200萬的臉，你有嗎？」直接大方認了砸大錢打造精緻臉蛋，兩人的唇槍舌戰讓現場所有藝人都笑翻。

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林襄, 梔梔, 樂天女孩, 啦啦隊, 黃小柔, Vicky, 小姐不熙娣, 小S

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