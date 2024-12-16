郭雪芙、陳柏霖談愛「登3平台收視冠軍」紅到海外　陳妍希也力挺

記者黃庠棻／台北報導

年末壓軸治癒系愛情影集《不如海邊吹吹風》播出後，在AXN頻道、Hami Video台劇榜和Rakuten Viki 都登上冠軍，陳柏霖得知主演作品在三平台獲得收視冠軍後表示「與有榮焉」。

▲《不如海邊吹吹風》在3平台播出，皆奪收視冠軍。（圖／大川大立提供）

郭雪芙則興奮回應「三個平台的收視都冠軍太開心了！感覺受大家的喜歡和肯定就覺得拍攝過程的不容易都值得了，後面會越來越精彩，希望大家能在這部戲的有笑有淚中也被療癒到，也能繼續支持我們喔！」該劇更被網友大讚是「2024最美台劇」，直指劇中有三美「不只男女主角陳柏霖、郭雪芙超高顏值養眼，加上美不勝收的金門風景，還有范文芳、鄭家榆和李之勤三位女神凍齡美貌是追劇亮點。」陳妍希則特地轉發劇照力挺合作過的好友何潤東「支持東哥新戲，希望大家都能得到溫暖。」

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▲《不如海邊吹吹風》在3平台播出，皆奪收視冠軍。（圖／大川大立提供）

該劇由金鐘導演何潤東執導，集結郭雪芙、陳柏霖等實力派卡司，故事不僅描寫溫暖的人情味，更帶來療癒力量，首播週中，郭雪芙展現全能斜槓技能，一連三次拯救大明星白引默（陳柏霖飾），緊急接機、解救受困建功嶼、並在他暈倒時協助送醫，兩人從互相看不順眼到逐漸依賴對方，內心開始拉近距離、冒出粉紅泡泡，再加上療癒天后趙詠華為戲獻聲片頭曲〈暖流〉，助攻兩人劇中戀情。

▲《不如海邊吹吹風》在3平台播出，皆奪收視冠軍。（圖／大川大立提供）

除在中華電信Hami Video成台劇點閱冠軍外，也讓首次播出台劇的AXN頻道收視非常亮眼，該影集不僅攻佔AXN當天全頻道最高收視，奪下周六全台華語劇收視冠軍，首集北台灣最高收視高達0.62 。

▲《不如海邊吹吹風》在3平台播出，皆奪收視冠軍。（圖／大川大立提供）

此外，《不如海邊吹吹風》在全球掀起追劇風潮，佔據Rakuten Viki 共170多國台劇點閱冠軍，港澳、東南亞地區則可透過Viu收看。該劇引起多國網友討論，表示「愛上了！期待接下來的播出」、「有個很不錯的開始，目前為止很喜歡啊！」接下來隨著青梅竹馬林柏叡飾演的暖心家醫師登場，三人之間微妙的情感發展更讓觀眾充滿期待。

▲《不如海邊吹吹風》在3平台播出，皆奪收視冠軍。（圖／大川大立提供）

趙詠華特別提到歌詞中「穿越人山人海跟誰晚安」這一句，讓她彷彿瞬間進入回顧人生的情感深處，表示「這一段歌詞一出現，就讓人不自覺地閉上眼睛，開始思考生命中最重要的人是誰。」歌曲公開後，粉絲熱烈回應：「夢回歌手趙詠華，終於帶來新曲〈暖流〉了！」、「在寒冷的冬天聽著暖暖的歌聲真是感動。」



《不如海邊吹吹風》故事源自韓國CJ ENM的原創IP《頂級巨星柳白》，融合了金門的絕美自然景觀，為觀眾營造出遠離城市喧囂的純粹感。除了主演陳柏霖與郭雪芙，該劇還匯集了范文芳、洪慧芳、蔡思韵、林柏叡、庹宗華、鄭家榆等實力派演員，以大家庭的氛圍增添豐富的情感層次，讓觀眾在每個角色身上感受到屬於他們的溫暖與陪伴。該影集每週六晚間9點在中華電信Hami Video全網獨家獻映與MOD以及AXN（67台）播出。

