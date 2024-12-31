曾寶儀同台小S告白「一直覺得妳很棒」！　許雅鈞親姊也現身...卻惹她走心

記者孟育民／台北報導

東森綜合由小S（徐熙娣）、派翠克主持的《小姐不熙娣》精彩的節目內容經常在網路上引起網友熱烈討論。近日邀到大來賓「曾寶儀」一起到節目上聊聊當「青春少女變熟齡美女～我們變了多少？」值得一提的是，曾寶儀還將小S老公許雅鈞的姊姊「許瑞云」帶上節目，瞬間讓小S如坐針氈！小Ｓ笑說，因為在家中自己的形象就是好媳婦、好媽媽，絕對不可能講出一些負面詞彙，還突然對鏡頭喊話：「我覺得跟婆婆住是一件非常幸福的事情，我到哪都說我婆婆是最棒的！」

▲▼ 曾寶儀同台小S，還帶了許雅鈞姊姊許瑞云上節目。（圖／東森綜合 提供）



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不過其實有件事情讓小Ｓ非常在意，就是許瑞云經常到曾寶儀的節目擔任嘉賓，卻從不上《小姐不熙娣》，這讓她忍不住抱怨：「妳是不是覺得我是比較戲謔的主持人，不會專業的訪談？」許瑞云笑說，是擔心小Ｓ會有壓力「這也是我第一次上這麼娛樂的節目耶！」

▲小S走心了。（圖／東森綜合 提供）



曾寶儀與導演男友林明謙愛情長跑19年，近期合作拍攝紀錄片作品《交換禮物》，而情侶一起工作確實有好有壞，曾寶儀透露：「其實我們做這一行的，都希望回家可以休息放空，可是如果一起工作的話，我已經累到躺在沙發上了，他（林明謙）會就說『欸我們來聊一下明天採訪的醫師有什麼重點！』我就會覺得蛤？現在！」

還笑說可能只會跟對方合作這一部作品！當聊到結婚是不是在人生計畫內時，曾寶儀表示：「如果我今天突然想要結婚，我就會去結啦！不是因為有人一直來問我覺得『啊！好煩喔』才去結婚；但如果我今天沒有想結，也不會因為別人一直來問我覺得不開心！我就是很順著我的自己的心！」

▲曾寶儀分享未來計劃。（圖／東森綜合 提供）



節目最後，當曾寶儀被問到「覺得小Ｓ近幾年的工作表現如何」時，她表示，「其實我一直都覺得妳很棒，活出自己的樣子，無論是開心或難過，即便有時候妳覺得自己活得不好，但妳一直都很真誠，妳的存在給了很多女生鼓勵！我真心謝謝妳帶給很多人快樂！」