2024陸劇7大古裝男神回顧！《九重紫》宋墨、《墨雨雲間》肅國公皆上榜

▲2024陸劇古裝男神是誰？（圖／取自《墨雨雲間》、《九重紫》、《永夜星河》官方微博 ）

圖文／CTWANT

2024陸劇古裝男神是誰？除了年底大爆劇《九重紫》李昀銳「宋墨」、《永夜星河》丁禹兮「慕聲」之外，像是《墨雨雲間》王星越、《大夢歸離》侯明昊也有眾多支持者，這篇就來一起回顧2024的古裝男神都有誰吧！

2024陸劇男神：《墨雨雲間》王星越「肅國公」

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飾演肅國公一角爆紅的王星越，因劇中角色雷厲風行、睿智果斷加上本身冷酷又高深莫測的樣子圈粉無數，果然女生還是很喜歡智慧型男主角，雖然一開始將女主角視為棋子，不過後面漸漸欣賞女主角的機智，更多次暗中幫助女主角，這種重義氣又嘴硬的人設讓王星越人氣直升，尤其他還比女主角吳謹言小11歲卻完全無違和，靠的就是沉穩內斂的精湛演技！

▲王星越飾演肅國公一角爆紅。（圖／取自《墨雨雲間》官方微博 ）

2024陸劇男神：《度華年》張凌赫「裴文宣」

《度華年》根據墨書白小說《長公主》改編，講述大夏朝的長公主李蓉與當朝首輔裴文宣穿越時空的情感糾葛。這部劇也有「古裝版《淚之女王》」之稱，張凌赫前世是大夏朝首輔兼長公主駙馬、今世則回到20歲之身兩人再度相愛，劇中扮演足智多謀駙馬「裴文宣」就跟我們「白女婿白賢祐」一樣是智多星啊！男主角張凌赫不只長得帥，身高竟有190公分完全就是超模等級，古裝扮相也十分清秀帥氣，在《蒼蘭訣》中飾演被小蘭花欣賞的長珩仙君爆紅，後面就直接升為男一。

▲《度華年》有古裝版《淚之女王》之稱。（圖／取自《度華年》官方微博 ）

2024陸劇男神：《四方館》檀健次「元莫」

因出演《長相思》「相柳」一角爆紅到翻的檀健次，在《四方館》一甩高冷形象扮演廢材男主「元莫」實則是辦案奇才，搞笑情節也讓檀健次的人氣再度攀升，並且被讚賞是什麼角色都能完美駕馭的類型，除了辦案情節生動有趣之外，男女主角的互動也是一大看點，「元莫」給女主角「阿術」滿滿安全感，充滿深情的對話直接男友力爆棚。

▲出演《長相思》「相柳」一角爆紅到翻的檀健次。（圖／取自愛奇藝國際站 ）

2024陸劇男神：《惜花芷》胡一天「顧晏惜」

京城望族花府忽遭抄家流放，被拆散的家族只徒留老弱婦孺守家門。花家長女花芷出面嶄露經商鋒芒撐起家中生計，帶著眾女重返家族光榮。原以為自己不好惹的名聲傳遍京城將孤獨一生，遇見了七宿司司使顧晏惜（胡一天飾）成為彼此的救贖也向她許諾終身，長腿男神胡一天在劇中扮演有勇有謀、文武雙全的高冷腹黑的世家公子，雖然外表冷漠但內心十分強大，與女主角從朋友慢慢變成戀人，談得是一段理性與感性的戀愛。

▲《惜花芷》。（圖／取自《惜花芷》官方微博 ）

2024陸劇男神：《大夢歸離》侯明昊「朱厭」

由十分重視美學的郭敬明執導，從預告開始就不難看出用心程度，畫面可媲美電影等級，也連帶使得這部戲一開播後就頻頻登上熱搜，尤其是這種仙妖奇幻劇使氣氛加倍神秘唯美浪漫。侯明昊飾演百妖之首「朱厭」外型邪魅充滿角色魅力，為平定妖獸作亂化為人形，化名趙遠舟主動投誠，提議組建緝妖司，過程中結識了許多夥伴組成緝妖司捉妖小隊，將《山海經》中記載的妖獸一一抓獲，平定天下。

▲《大夢歸離》畫面可媲美電影等級。（圖／取自陳都靈微博 ）

2024陸劇男神：《永夜星河》丁禹兮「慕聲」

鬼馬少女凌妙妙（虞書欣飾）不小心誤入《捉妖》小說任務系統中，為了回到現實世界，必須完成系統派發的關鍵任務，攻略身世神秘的病嬌少年慕聲（丁禹兮飾），慕聲原喜歡的是他的姐姐慕瑤，但其實他對他姐姐的愛戀只是對母愛的渴望，後面愛上了妙妙。丁禹兮曾和虞書欣演出《月光變奏曲》，這次二搭人氣更上一層樓讓他漲粉250萬，腹黑嘴毒的「慕聲」與甜美可愛的「妙妙」劇情相當有趣令人想一看再看。

▲《永夜星河》讓丁禹兮漲粉250萬。（圖／取自《永夜星河》官方微博 ）

2024陸劇男神：《九重紫》李昀銳「宋墨」

李昀銳為《九重紫》拒絕與流量女星楊紫合作的男二角色，決心接下《九重紫》男主角重擔，一開始大眾並不看好斯文白淨的李昀銳飾演大將軍宋墨，幸好劇組的服裝造型也相當給力，第一集的銀白髮將軍扮相不僅零尷尬感，還有一種看透世間的滄桑與內斂整個帥到不行，後續和女主角孟子義滿滿的CP感也讓粉絲希望他們真的在一起，許多經典畫面都拍攝的超唯美，絕對是2024年末壓軸必看黑馬劇。

▲《九重紫》是年末壓軸必看黑馬劇。（圖／取自《九重紫》官方微博 ）

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