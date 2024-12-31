《Re:從零開始的異世界生活》男主聲優小林裕介結婚！老婆是「帕克」

記者陳芊秀／綜合報導

日本超人氣動畫《Re:從零開始的異世界生活》的男主角聲優小林裕介31日閃電宣布結婚，妻子是在動畫為小精靈「帕克」配音的內山夕實，兩人結婚令日網又驚又喜，「Re0婚」更成為X熱門趨勢關鍵字。

▲《Re:從零開始的異世界生活》男主聲優小林裕介宣布結婚，老婆是「帕克」聲優內山夕實。（圖／翻攝自X）

小林裕介與內山夕實各自在社群網站發表親筆信，向粉絲報告結婚喜訊，「我們對至今支持我們的各位的懷抱著感謝之情，會繼續努力向前，今後也懇請大家繼續給予聲援與支持，萬分感謝」。

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▲小林裕介、內山夕實親筆信報告婚訊。（圖／翻攝自X）

而小林裕介現年39歲，入行15年曾於2017年獲得第11屆聲優獎新人男優獎，在《Re:從零開始的異世界生活》為男主角「菜月昴」配音。男主角在華人動漫迷被取許多暱稱，因為名字「昴」日文叫做すぱる（subalu），被取諧音暱稱「486」。

內山夕實配音的角色「帕克」，是《Re:》女主角愛蜜莉雅的小精靈，外型像是一隻貓。她與小林裕介宣布結婚震驚不少粉絲，眾人紛紛上傳菜月昴與帕克同框的截圖祝福。

▲小林裕介與內山夕實結婚，網友紛紛上傳男主角菜月昴與帕克的同框圖祝福。（圖／翻攝自X）