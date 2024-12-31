ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《Re:從零開始的異世界生活》男主聲優小林裕介結婚！老婆是「帕克」

記者陳芊秀／綜合報導

日本超人氣動畫《Re:從零開始的異世界生活》的男主角聲優小林裕介31日閃電宣布結婚，妻子是在動畫為小精靈「帕克」配音的內山夕實，兩人結婚令日網又驚又喜，「Re0婚」更成為X熱門趨勢關鍵字。

▲▼《Re:從零開始的異世界生活》男主聲優小林裕介宣布結婚，老婆是「帕克」聲優內山夕實。（圖／翻攝自X）

▲《Re:從零開始的異世界生活》男主聲優小林裕介宣布結婚，老婆是「帕克」聲優內山夕實。（圖／翻攝自X）

小林裕介與內山夕實各自在社群網站發表親筆信，向粉絲報告結婚喜訊，「我們對至今支持我們的各位的懷抱著感謝之情，會繼續努力向前，今後也懇請大家繼續給予聲援與支持，萬分感謝」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼《Re:從零開始的異世界生活》男主聲優小林裕介宣布結婚，老婆是「帕克」聲優內山夕實。（圖／翻攝自X）

▲▼《Re:從零開始的異世界生活》男主聲優小林裕介宣布結婚，老婆是「帕克」聲優內山夕實。（圖／翻攝自X）

▲小林裕介、內山夕實親筆信報告婚訊。（圖／翻攝自X）

而小林裕介現年39歲，入行15年曾於2017年獲得第11屆聲優獎新人男優獎，在《Re:從零開始的異世界生活》為男主角「菜月昴」配音。男主角在華人動漫迷被取許多暱稱，因為名字「昴」日文叫做すぱる（subalu），被取諧音暱稱「486」。

內山夕實配音的角色「帕克」，是《Re:》女主角愛蜜莉雅的小精靈，外型像是一隻貓。她與小林裕介宣布結婚震驚不少粉絲，眾人紛紛上傳菜月昴與帕克同框的截圖祝福。

▲▼小林裕介與內山夕實結婚，網友紛紛上傳男主角菜月昴與帕克的同框圖祝福。（圖／翻攝自X）

▲▼小林裕介與內山夕實結婚，網友紛紛上傳男主角菜月昴與帕克的同框圖祝福。（圖／翻攝自X）

▲小林裕介與內山夕實結婚，網友紛紛上傳男主角菜月昴與帕克的同框圖祝福。（圖／翻攝自X）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

那對夫妻公開好消息！　Kim宣布女兒妮妮「明年有新身份」

那對夫妻公開好消息！　Kim宣布女兒妮妮「明年有新身份」

《台灣傳奇》演員雙不倫！王大熊、李婉瑜「鹹濕對話」外洩毀婚姻

《台灣傳奇》演員雙不倫！王大熊、李婉瑜「鹹濕對話」外洩毀婚姻

趙露思「21歲遭公司毆打」身心崩潰！　閨蜜淚控：5個人拉住發瘋的她

趙露思「21歲遭公司毆打」身心崩潰！　閨蜜淚控：5個人拉住發瘋的她

小甜甜前夫「蝦皮上班1個月就失業」！無奈認了原因：壓力大 現況曝

小甜甜前夫「蝦皮上班1個月就失業」！無奈認了原因：壓力大 現況曝

陸4大衛視跨年「17台灣藝人」登台！有伍佰蕭敬騰…瓊瑤4美世紀合體

陸4大衛視跨年「17台灣藝人」登台！有伍佰蕭敬騰…瓊瑤4美世紀合體

趙露思生重病「仍遭酸民諷刺」！官媒出手斥責：疾病不分財富階層

趙露思生重病「仍遭酸民諷刺」！官媒出手斥責：疾病不分財富階層

陳建州妹罹重病「等到好心人捐肺臟」　嘆：2024確實不容易

陳建州妹罹重病「等到好心人捐肺臟」　嘆：2024確實不容易

拍《魷魚》首季掉了8顆牙！　導演吐露「拍續集原因」認：為了錢

拍《魷魚》首季掉了8顆牙！　導演吐露「拍續集原因」認：為了錢

《央視》跨年晚會陣容公開！　「名單有4台灣藝人」拍片慶新年

《央視》跨年晚會陣容公開！　「名單有4台灣藝人」拍片慶新年

謝盈萱迎45歲不慶生！深夜痛悼男閨蜜離世…決絕10多年竟收噩耗

謝盈萱迎45歲不慶生！深夜痛悼男閨蜜離世…決絕10多年竟收噩耗

頂流男星爆家暴「偷吃女友閨蜜」！　陸女星崩潰抓包：還拍性愛片

頂流男星爆家暴「偷吃女友閨蜜」！　陸女星崩潰抓包：還拍性愛片

蕾菈隆乳2年「明年想再做」！　羞認：軟軟的不喜歡

蕾菈隆乳2年「明年想再做」！　羞認：軟軟的不喜歡

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

那對夫妻公開好消息！　Kim宣布女兒妮妮「明年有新身份」

《台灣傳奇》演員雙不倫！王大熊、李婉瑜「鹹濕對話」外洩毀婚姻

趙露思「21歲遭公司毆打」身心崩潰！　閨蜜淚控：5個人拉住發瘋的她

小甜甜前夫「蝦皮上班1個月就失業」！無奈認了原因：壓力大 現況曝

陸4大衛視跨年「17台灣藝人」登台！有伍佰蕭敬騰…瓊瑤4美世紀合體

趙露思生重病「仍遭酸民諷刺」！官媒出手斥責：疾病不分財富階層

陳建州妹罹重病「等到好心人捐肺臟」　嘆：2024確實不容易

拍《魷魚》首季掉了8顆牙！　導演吐露「拍續集原因」認：為了錢

《央視》跨年晚會陣容公開！　「名單有4台灣藝人」拍片慶新年

謝盈萱迎45歲不慶生！深夜痛悼男閨蜜離世…決絕10多年竟收噩耗

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Re:從零開始的異世界生活

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 趙露思「遭拖進廁所羞辱2hrs」驚恐痛哭！老闆5年惡行曝　她吞委屈病倒
  2. 唐嫣女神變女工！戴膠框眼鏡「隱身工廠」太犧牲　本人心聲曝光
  3. 「國光女神」認了沒穿bra！半夜全PO網 正面照被看光：年底開運撇步
  4. 《Re:從零開始的異世界生活》男主聲優小林裕介結婚！老婆是「帕克」
  5. 2024陸劇7大古裝男神回顧！《九重紫》宋墨、《墨雨雲間》肅國公皆上榜
  6. 趙露思「21歲遭公司毆打」身心崩潰！　閨蜜淚控：5個人拉住發瘋的她
  7. 愛女赴韓奪首面韻律體操金牌！　瑞莎曾曝她「資格不夠」感動發聲
  8. 49歲日諧星柳瀨曉生心臟病發驟逝！本要上2025新年節目…出道30年
  9. 頂流男星爆家暴「偷吃女友閨蜜」！　陸女星崩潰抓包：還拍性愛片
  10. 民視除夕沒有胡瓜緊急應變！　換這兩位大姊大當家

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366