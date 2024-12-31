《魷魚2》姜河那「抓石子」是替身！到場嚇傻：跟李炳憲、李政宰一起吃飯

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣劇集《魷魚遊戲2》熱播掀討論，劇中各種分析、幕後引起話題，其中姜河那所飾演的「388號」姜大虎擅長抓石子遊戲，一次過關的效率讓全場震撼。但其實該畫面是「手替」，一名素人朴鍾南（音譯）代打演出，他事前不知道要拍《魷魚遊戲2》，到場與李炳憲、李政宰一起吃飯才發現自己擔任了重要角色。

▲▼《魷魚2》姜河那「抓石子」的手是替身。（圖／翻攝自朴鍾南IG）



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姜河那劇中熟練的手法輕鬆通過遊戲，讓觀眾驚嘆不已，事實上這不是他本人演出，該畫面是由「手模」朴鍾南代打上陣，朴鍾南秘密瞞了1年，他透露「2023年10月準備結婚的前2天接到節目《生活的達人》製作人的電話，對方透露在幫某知名的全球性串流平台OTT找人拍攝『抓石子』的手部場景」，唯一條件是要到大田，雖然不知道是哪個平台，但他十分感興趣，「我非常好奇『抓石子』到底是什麼，幸好是在婚禮前一天，我就決定答應請假了」。

▲朴鍾南透露自己有簽保密合約，到場才發現是拍《魷魚2》，跟李政宰、李炳憲、姜河那一起吃飯。（圖／翻攝自朴鍾南IG）



朴鍾南到場被要求簽保密合約，隨後跟導演吃飯，沒想到坐在飯桌對面的人，居然是李秉憲、李政宰、姜河那等大咖，「我簡直不敢相信....竟然能和這麼有名的演員們同桌吃飯！吃飯的時候，他們聊到了我的婚禮，對我明天即將舉行的婚禮表達祝福，更問我怎麼會這麼擅長抓石子，讓人感到溫暖。雖然是保密規定無法拍照或要簽名，這一點讓我覺得非常遺憾，但這段經歷還是讓我感到難以忘懷」。

▲朴鍾南名字出現在演員名單上。（圖／翻攝自朴鍾南IG）



他也透露拍「抓石子」一點都不難，只要玩得好，一鏡到底即可，「不過有些場景需要和演員們一起合作，像是『兩人三腳』這種橋段，讓我一度緊張到發抖，幸好拍了2次就順利完成了。拍攝期間，姜河那一直努力的幫我放鬆情緒，還主動學習打石子的技巧，甚至跟我一起踢毽子，這些細節讓我印象深刻。」貴為大咖，但姜河那非常親切，拍攝結束後，還送他麵包，「真是體貼又暖心，我終於明白，為什麼大家都這麼喜歡姜河那了」。