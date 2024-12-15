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郎朗現身台北！罕同框混血辣妻「私下互動曝」　甜閃：最浪漫的伴侶

記者孟育民／台北報導

鋼琴家郎朗近期來台舉辦演奏會，首次登上《TVBS看板人物》，與愛妻吉娜一同接受主持人方念華的獨家電視專訪，分享一路以來的演奏故事，以及家庭的生活點滴，在節目尾聲時，郎朗更與老婆吉娜驚喜合奏聖桑的管弦名作〈動物狂歡節選粹〉，兩人不禁展現十足默契，也讓樂迷們得以一睹「琴瑟和鳴」的甜蜜畫面。

▲▼鋼琴家郎朗攜手愛妻吉娜首登《TVBS看板人物》，左為主持人方念華 。（圖／TVBS提供）

▲鋼琴家郎朗攜手愛妻吉娜首登《TVBS看板人物》，接受方念華訪問。（圖／TVBS提供）

在疫情期間，郎朗嘗試了人生中規模最大的線上音樂會，背後卻藏著全家總動員的溫馨趣事。他笑著回憶說：「那時候是老婆幫我化的妝，媽媽幫我搭的燈。」演奏過程中，吉娜更是不停從各種角度，側拍郎朗的演奏畫面，忙得不亦樂乎，這也讓她興奮地直呼：「其實蠻好玩的！」談及平時的演奏習慣，郎朗也分享了一個有趣的細節，「喜歡閉著眼睛彈琴。」他坦言這樣能更快進入狀態，也順帶透露其實十分抗拒看自己在彈琴的手，「一看手就覺得很『暈』，所以我只會讓眼睛往上看或往旁邊看，就是不看手！」

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▲▼鋼琴家郎朗攜手愛妻吉娜首登《TVBS看板人物》，左為主持人方念華 。（圖／TVBS提供）

▲▼夫妻倆揭私下真實互動。（圖／TVBS提供）

▲▼鋼琴家郎朗攜手愛妻吉娜首登《TVBS看板人物》，左為主持人方念華 。（圖／TVBS提供）

身為浪漫派鋼琴家的郎朗，他在生活中是否同樣浪漫？主持人方念華特別好奇，便詢問老婆吉娜：「郎朗在生活中是否也是一位浪漫的伴侶？」吉娜聞言笑道，「問對一個很重要的問題！」她接著解釋，郎朗並非甜言蜜語的伴侶類型，但在最關鍵的時候特別可靠，總能細心記得她喜歡吃的、喝的，並給予最大的支持及陪伴，甜蜜地稱讚道：「郎朗就是最浪漫的伴侶。」對此，郎朗也幽默回應：「我的心是浪漫的。」夫妻倆的幸福互動不僅充滿溫馨，更羨煞了在場的所有人。

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關鍵字

郎朗, 妻吉娜, TVBS看板人物, 方念華

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