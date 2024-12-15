《電話》柳演錫6分演技封神！山中救妻眼神全是戲　劇迷暴動：給他大賞

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣戲劇《現在撥打的電話》改編自網路小說，柳演錫飾演性格縝密又冷靜的總統發言人，卻唯獨對妻子寵愛到家，他默默守護在女方身邊，最新一集裡，得知老婆墜落下山，語氣緊張、眼神裡滿是擔心，短短6分鐘的對話，讓觀眾佩服得直呼「演技封神」，相關片段引起討論，紛紛稱讚年末該給他一座大賞。

▲《現在撥打的電話》由柳演錫、蔡秀彬主演。（圖／翻攝自MBC）



柳演錫與蔡秀彬在劇裡飾演「櫥窗夫妻」，兩人結婚3年沒有交集，卻因一通恐嚇電話，牽起他們的情緣，柳演錫慢慢顯露出對妻子的寵愛之情，最新一集裡，夫妻倆參加團結大會，蔡秀彬卻意外墜落下山，情急之際，她只能撥出手中恐嚇犯的電話，但其實柳演錫早就知道該通電話真正的人為妻子。

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▲▼柳演錫《現在撥打的電話》最新一集裡被讚演技精湛。（圖／翻攝自Netflix）



柳演錫接到電話後，短短6分鐘內展現精湛演技，沈穩詢問妻子的位置，眼神裡滿滿擔心、幾乎快哭出來，但同時要安慰對方尋找信號煙火，當看到照明彈亮起時，他全力飛奔並大喊「請告訴熙珠別擔心，我會找到她」，對於妻子的愛意溢於言表，令劇迷直呼「這段演太好」、「該給柳演錫一座大賞吧」。

▲▼柳演錫山中救妻的片段引起全網熱烈討論。（圖／翻攝自Netflix）



《現在撥打的電話》討論度節節攀上，第6集瞬間最高收視率來到9.2%，劇情開始撒糖，更放出柳演錫趁著酒醉之際說出真心話的片段，他對著妻子告白「洪熙珠，我喜歡你」，兩位主角之間的火花超強烈，受到劇迷喜愛。