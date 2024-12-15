46歲料理名人村吉雅之心肌梗塞猝逝！死前2天直播做蛋糕…網錯愕　

記者陳芊秀／綜合報導

日本料理研究家村吉雅之（ムラヨシマサユキ）因心肌梗塞於12日在家中猝逝，享年46歲。他生前擅長烘焙甜點，曾任職於甜點店、餐廳，到成立自己的料理教室，曾在知名料理節目《今日的料理》登場，離世前2天還在社群平台更新動態，讓不少粉絲震驚不已。

▲日本料理名人村吉雅之心肌梗塞猝逝家中，享年46歲。（圖／翻攝自日網）

村吉雅之的官方網站於昨日（14）發表訃聞：「昨夜晚些時候，我們突然接到消息，村吉老師於12月12日晚在家中因心肌梗塞倒下，與世長辭。這消息實在來得太過突然，我們至今仍難以接受。」營運單位表示，原訂12月料理教室安排的所有課程，也因此全部取消，未來的安排將另行通知，也向相關人士致歉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲村吉雅之於12日心肌梗塞在家中猝逝，料理教室宣布所有活動取消。（圖／翻攝自日網）

村吉雅之自製菓學校畢業後，曾在多家糕點店、咖啡廳及餐廳工作，隨後創辦了自己的麵包與甜點教室，並且在料理節目《今日的料理》相當活躍，台灣也出版過不少他的烘焙食譜書。他本月10日還在IG直播，並且在直播中製作檸檬蛋糕，也曬出新書的封面，許多事還在規劃中卻突然離世，令各界措手不及，網友紛紛留言悼念「實在走得太早了」、「還是不敢相信，老師的書我會好好珍惜」、「很喜歡老師做甜點的樣子」、「才剛買了您的書啊」。

▲村吉雅之在料理節目《今日的料理》相當活躍。（圖／翻攝自X）

▲村吉雅之逝世前2天IG直播做蛋糕。（圖／翻攝自IG）