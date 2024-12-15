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朱栢康「基督徒演師公」太像被當同行　拍《破．地獄》遇阿飄鬼遮眼

記者蕭采薇／台北－香港連線報導

港片《破．地獄》，不僅票房已超過5億台幣，更登頂香港影史華語片最高票房紀錄。香港男星朱栢康主演在片中飾演第三代喃嘸師傅（類似台灣「道士、師公」），他日前接受媒體訪問，坦言身為基督徒的他，在拍攝時也曾遇遇過難以解釋的事件。

▲香港男星朱栢康在《破．地獄》飾演第三代喃嘸師傅。（圖／華映提供）

▲香港男星朱栢康在《破．地獄》飾演第三代喃嘸師傅。（圖／華映提供）

朱栢康回憶自己遭遇的「鬼遮眼」靈異事件，他坦言劇組拍攝是在棚內搭景，「那攝影棚什麼最多？『那種東西』最多了啊！」當天其實市拍攝前一天，演員要進去彩排走位，「我大概練習了15到30分鐘，我的眼睛就茫了，我平常沒有近視，休息一小時多才好，也有請教會兄弟姐妹們幫我禱告。」

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▲香港男星朱栢康在《破．地獄》飾演第三代喃嘸師傅。（圖／華映提供）

▲衛詩雅、朱栢康為電影《破·地獄》特訓9個月。（圖／華映娛樂提供）

他為了演出喃嘸師傅，先去實習了三天，但因為太過傳神，還被現場正統的喃嘸師傅誤會是同行。朱栢康笑說：「我們在片場有真的師父在，他們經常問我說是哪一家的，以為我是真的喃嘸師傅，我就說我是演員，但他們一副不相信的樣子看著我。」師傅們也認證，他可以去接「副業」了。

▲香港男星朱栢康在《破．地獄》飾演第三代喃嘸師傅。（圖／華映提供）

▲朱栢康演出「喃嘸師傅」太傳神，還被師傅們當成同行。（圖／華映提供）

此外，影帝許冠文和朱栢康在片中飾演的父子，他讚嘆對方敬業：「我記得第一天和他化妝，發現他已經是經驗這麼豐富的人，他對劇本表演和我們一樣認真，很用心去討論，也很細膩，覺得很厲害有這樣的熱誠。」

而此次與香港如今的「票房之神」黃子華合作，朱栢康直讚，黃子華是自己遇到前五最好的前輩：「他完全沒有任何距離，和平輩一樣，他還很好，黃子華送了我很多保健品，要好好照顧自己，因為我的氣場臉色，和真的喃嘸師父一樣。」

▲▼衛詩雅、朱栢康為電影《破·地獄》特訓9個月。（圖／華映娛樂提供）

▲《破．地獄》登頂香港影史華語片最高票房紀錄。（圖／華映提供）

最後，朱栢康今年曾來台拍攝電影《搜查瑠公圳》，他透露自己我會在明年4、5月來台灣做宣傳，而目前朱栢康廣州與影帝張家輝一起拍攝電視劇，在劇中飾演警察，他笑說：「這次拍攝我覺得來來回回挺辛苦的，拍之前功課要特別做好，沒有很多機會重來，東西要很精準。」

 

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破．地獄, 喃嘸師傅, 破地獄, 朱栢康

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