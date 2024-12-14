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孫安佐宣布當兵「明晚直播剃頭」！　地點、入伍日全說了

記者王靖淳／綜合報導

星二代孫安佐一直備受外界矚目與討論，日前在拳賽中與綽號「燒打雞」的韓森對打，經過兩回合奮戰吞敗的他，今（14）日突然在IG上傳一段影片，分享自己即將入伍的消息，透露兵種、地點以及入伍日期，同時也表示明（15）日晚上10點將在17LIVE直播平台舉辦剃頭派對。

▲▼孫安佐。（圖／翻攝自Instagram／sun_gojo99）

▲孫安佐宣布要去當兵。（圖／翻攝自Instagram／sun_gojo99）

影片中，孫安佐表示：「對，我要入伍了，臨時收到……我要進去了！」據了解，孫安佐這次服的是4個月的義務役，他以積極的心情迎接，為了與粉絲一同分享這段過程，他特別選在明（15）日晚間安排直播活動，象徵正式告別現階段的生活，同時也對他的粉絲表達一路支持的感謝。

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▲▼孫安佐。（圖／翻攝自Instagram／sun_gojo99）

▲孫安佐要當兵4個月。（圖／翻攝自Instagram／sun_gojo99）

此外，根據《中天新聞網》報導，孫安佐的經紀人重讀日前受訪時表示，孫安佐的入伍時間在本月17日，他將以陸軍身份在嘉義展開4個月的軍旅生活。事實上，孫安佐先前曾公開自己的計劃，表示募款到70萬就要飛去烏克蘭打仗，更透露已交資料出去，「我們現在還在等它的回覆有收到才開啟下一步，就是在一個網站上申請，可能還要一兩個才知道會不會過！」如今宣布要去當兵，再度掀起網友討論。

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