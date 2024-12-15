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大咖樂團主唱吳赫台灣拍婚紗！甜牽嬌妻穿梭馬路　樂迷嗨炸：是繁體字

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣樂團HYUKOH曾受第29屆金曲獎之邀來台，演出中高歌一曲〈萬里〉，短短4句歌詞讓PTT網友讚爆。他們在台灣知名度極高，近日主唱吳赫宣布喜訊，14日迎娶交往4年名模女友黃智敏（音譯，황지민），兩人的婚紗照隨之曝光，竟是在台灣拍的，他牽著妻子的手穿梭於馬路間，令大批樂迷暴動「看到熟悉繁體字了」、「原來是在台灣拍的」、「氣氛果然不一樣」。

▲吳赫14日娶妻，兩人的拍婚紗在台灣拍。（圖／翻攝自STARNEWS）

▲吳赫14日娶妻，兩人的拍婚紗在台灣拍。（圖／翻攝自STARNEWS）

吳赫14日迎娶交往4年名模女友黃智敏，婚禮採非公開形式進行，只有邀請雙方好友、近親參加，音樂家Code Kunst在IG貼出現場照片供粉絲聞香，並寫下「恭喜你，善良的赫啊」，他與妻子在眾人的見證下完成婚禮儀式，承諾共度餘生。

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▲▼大咖樂團主唱吳赫台灣拍婚紗！甜牽嬌妻穿梭馬路　樂迷嗨炸：是繁體字。（圖／翻攝自STARNEWS）

▲吳赫甜牽嬌妻穿梭於台北的馬路之間。（圖／翻攝自STARNEWS）

值得一提的是，韓媒入手吳赫與新婚妻黃智敏的婚紗照，兩人其實是在台灣拍婚紗，黃智敏穿上純白白紗、戴上頭紗，牽著老公吳赫的手奔跑在馬上路，恰好背景的「首都客運」巴士被拍到，間接證實小倆口是在台灣拍婚紗，有不少歌迷認出該地點解答「是在和平新生路口」。

兩人的婚紗照還包含天橋下的取景、一片綠色草地復古的建築物，頗有樂團HYUKOH音樂的氣氛感，令大批歌迷興奮不已，看著吳赫終於娶妻，粉絲也留言祝福「太可愛了」、「恭喜」。

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