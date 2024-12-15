深田詠美「最高月收」數字驚人！　自爆私密8件事…連番號都說了

記者陳芊秀／綜合報導

日本人氣AV女優深田詠美經歷欠稅風波，轉身開設YouTube頻道吸粉120萬訂閱，又發生無法營利的現狀。而她持續透過社群平台與粉絲互動，近日更新短影片， 一口氣爆料自己的許多私密事，連最高月收入都說了！

▲深田詠美自爆私密事。（圖／翻攝自IG）

[廣告]請繼續往下閱讀...

深田詠美PO文表示「重新介紹自己」，並搭配一段短影片。她針對「名字」、「年齡」、「血型」、「職業」、「自信代表作」、「最近一次做的時間」、「喜歡的男性類型」、「最高月收入」等問題進行回答，接著用紫底白字依序回答「深田咏美」、「26歲」、「A型」、「▲▼女優」、「昨天」、「喜歡撒嬌的男人」，而代表作疑似公布「番號」，最後對於「最高月收入」則回答「1000萬（日幣，約台幣211萬元）」。

即使是短影片卻大爆料，粉絲們紛紛留言：「月收入！太厲害了！」「從以前到現在都超可愛！」、「話說月收入真的好驚人」、「月收入1000萬也太猛了吧…真厲害」等。其中也有人注意到「昨天」的回答。

▲深田詠美拍自介片，爆料不少私密事，包括最高月收入、自信代表作等等。（圖／翻攝自IG）

深田詠美11日透露YouTube頻道發聲，指自己的營利功能已被停用。她透過拍影片宣布「無法再繼續經營YouTube了」，並與曾參與音樂製作的製作人一起說明無法營利的原因，她一臉為難地說：「似乎是太情色了。」她仍希望繼續經營YT，目前會在另一個可收益的YT頻道更新，同時也會更新TikTok，希望粉絲繼續支持。