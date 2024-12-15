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TRASH為攻蛋拼了！　頤原驚人體脂數字曝光：想再胖一點

記者蔡琛儀／台北報導

人氣樂團TRASH出道15年，昨（14日）首度在台北小巨蛋開唱並圓滿落幕，緊接著也宣布明年5月將前進高雄巨蛋，TRASH更神秘透露：「高雄場的嘉賓會有個『狠人』，提示是『他很帥』！」

▲▼TRASH演唱會後慶功。（圖／華納音樂☓寬宏藝術提供）

▲TRASH首度攻蛋開唱大成功。（圖／華納音樂☓寬宏藝術提供）

TRASH一回到後台心中仍充滿激動，更鬆一口氣表示沒讓大家失望，也有種不真實的感覺，阿夜透露自己其實一度在舞台上泛淚，卻因為耳麥傳出「不要超時」的提醒，笑說讓他一秒拉回現實。面對此次演出的評分，貝斯手博文替自己打80分，表示還有很多進步空間，鼓手魁剛則說：「今天的我已經有100分，因為我已經替15年前的我達成目標了，不給100分的話要打幾分！」

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而提到邀請到女神陳綺貞擔任嘉賓，TRASH皆表示相當榮幸，阿夜提到：「跟老師合作很順利圓滿，想到練團在幫老師和聲的時候，可能因為緊張所以還滿多小失誤；很開心第一次同台就一起完成了一次完美的演出！」也相當感謝「愛愛戰隊」的李浩瑋、PIZZALI、G5SH、與一起合唱〈相信 2Ø24〉的于修一起站台支持。

▲▼TRASH演唱會後慶功。（圖／華納音樂☓寬宏藝術提供）

▲TRASH明年五月將前進高雄巨蛋。（圖／華納音樂☓寬宏藝術提供）

阿夜昨在演唱會上宣告自己瘦了9公斤，並在慶功宴上透露花了三個月的時間，開唱前2週甚至只吃水煮餐、雞胸肉，但最重要的是要照顧自己的情緒，「大家都知道減肥除了飲食運動睡眠，還要保持良好心情，之前會『壓力胖』，所以放鬆對我來說很重要，這幾天就是盡量讓自己放鬆。」

而頤原也在演唱會上秀腹肌，團員爆料頤原體脂肪僅有9%，頤原表示：「我想要再胖一點、可以再大隻一點，所以我還有很多進步空間。」讓魁剛在一旁忍不住表示：「他只要吃正常就會瘦，多令人生氣！」而還沒展現身材的博文則笑說：「本來也要脫，但我怕魁剛一個人。」此外，TRASH團員明年也將各自有新作品推出。

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