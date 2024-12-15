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譚艾珍女兒歐陽靖自嘲「不聰明母女檔」！　認易被檢討：跌跤不可怕

記者黃皓瑋／綜合報導

資深女星譚艾珍近期自曝遭詐騙98萬，並揭露被騙過程，引發外界關切，她的女兒歐陽靖今（15日）對此發文，幽默自嘲「不聰明母女檔」。她坦言與媽媽都是易被檢討的類型，但仍分享自身失敗的經歷，希望能幫助更多人，也暖心喊話：「跌跤不可怕、不丟臉，也不奇怪，生命一樣能繼續，一樣會有陽光。」

▲▼譚艾珍　歐陽靖。（圖／翻攝自FACEBOOK／譚艾珍、歐陽靖）

▲歐陽靖（右）自嘲與譚艾珍是「不聰明母女檔」。（圖／翻攝自FACEBOOK／譚艾珍、GinOy 歐陽靖）

歐陽靖談起自己的失婚經歷，自嘲與譚艾珍「堪稱不聰明母女檔」，她也坦言母女2人都是「容易被輿論檢討的受害者類型」，因此在分享經歷時，必須面對許多壓力：「如果我們當初都選擇不公開，而是扮演好精明的假面人設，是不是一切都會比較順利？『誠實』難道是笨上加笨嗎？」

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不過歐陽靖仍正向表示，相信自己「跌跤的糗樣」，能為他人帶來力量。她坦言雖然有時會遭受酸言酸語：「早就知道啦！那麼大坑看不到是瞎了嗎？」她仍相信分享自身的經歷，能夠警示到一些人：「即使摔跤了也無所謂，我們是這樣過來的，很多人也是這樣過來的。」最後她也不忘幽默向4歲的兒子「新醬」喊話：「你投胎來我們家，你自己要學會聰明一點耶！」

▲▼譚艾珍遭詐98萬曝上當過程「4角色互配合」：他們懂法律。（圖／翻攝自Facebook／譚艾珍）

▲譚艾珍發文揭露自己遭詐騙98萬的過程。（圖／翻攝自Facebook／譚艾珍）

貼文一出感動大批網友，許多人紛紛留言鼓勵：「其實妳們很勇敢，敢說出來」、「您們的分享造福很多人」、「媽媽沒做錯什麼，不用感到抱歉內疚」、「別理酸民～真誠的人總是被檢討」。

歐陽靖臉書全文

「啊～算了啦！」
什麼都說出來之後，最近覺得豁然開朗。
我失婚、我媽被詐騙，堪稱不聰明母女檔⋯兩個都是很容易被輿論檢討的受害對象類型，要坦然分享自己的心路歷程不容易，因為必須面對超多壓力。
「誰叫妳太笨？」
「怎麼會被騙？
「怎麼會相信這種人？」
有時候會想⋯如果我們當初都選擇不公開，而是扮演好精明的假面人設，是不是一切都會比較順利？『誠實』難道是笨上加笨嗎？
・・・
我們一直深信：自己跌跤的糗樣，或許能帶給別人力量⋯因為每個人都有跌跤的機會。
即使摔到鼻青臉腫，但沒關係，爬起來擦一擦，繼續一拐一拐地向前走⋯
然後指著路告訴大家：「這裡有個坑洞喔！」
總有人酸言酸語地回應：「早就知道啦！那麼大坑看不到是瞎了嗎？」
沒關係⋯因為一定會警示到一些人。
即使摔跤了也無所謂，我們是這樣過來的，很多人也是這樣過來的。
跌跤不可怕、不丟臉，也不奇怪，
生命一樣能繼續，一樣會有陽光。
・・・
我們曾因為『信任』而受傷，但這並不會改變我們的本性，我們也永遠不會辜負別人對自己的信任。
很奇妙，明明被瞧不起了，卻覺得心理很舒服⋯要不要坦承是自己的選擇，雖說聰穎的人設對於事業跟形象真的有很大幫助，但⋯算了。
跌過跤的人們！大家一起手牽手往前走吧！牽著手就能走得更穩了！
・・・
新醬你投胎來我們家，你自己要學會聰明一點耶！
願一切平安，大家都能逢凶化吉。

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