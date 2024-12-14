寇乃馨直屏劇年底播出耗資八百萬　拱黃國倫捐出千萬吉他贊助

記者葉文正／台北報導

藝人寇乃馨今天與夫婿黃國倫今天到國父紀念館進行公益義賣，讓寇乃馨出賣自己多年的雙子星收藏，並透露自己企劃主導的直屏劇，將在12月底問世，總花費約800多萬元。

▲寇乃馨(右)與黃國倫義賣。（圖／記者葉文正攝）

寇乃馨捐出的上千件雙子星現場賣翻，生意很好，她說如果原價計算的話，很多從日、港等地攜回，算成本約5、60萬，希望能捐出至少50萬給志玲姐姐基金會，4點以後就用折扣出清。

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▲寇乃馨(右)與黃國倫服裝上也有巧思。（圖／記者葉文正攝）

寇乃馨說，有很多件物品都很捨不得，最捨不得的是行李箱，行李箱裡面也有周邊物品，都是全新的，連標籤都沒拆，幾乎半價出售，「我覺得不能只有我捐出所愛，國倫老師也應該要捐出他的吉他收藏。」

▲兩人直屏劇即將在年底問世。（圖／記者葉文正攝）

但黃國倫隨即表示，「我也想做公益，但我的吉他比較貴，沒有6千的，甚至有五百萬元的吉他，我為我老婆很讚，志玲也有桌曆可以認購。」

寇乃馨則自豪地說：「志玲有被我嚇到，因我們都是雙子星粉，她萬萬想不到我的量這麼多，我們帶林志玲看雙子星收藏，她第一句話是說：『妳太過分了！』」然後三人一起大笑。

兩人也透露，直前籌備的直屏劇拍完了，耗資非常多，用電影規格在拍，一點都不狗血，也準備好美美的劇照跟主角，黃國倫還寫了新歌給劇使用，如果加上黃國倫酬勞，等於就要耗資千萬了，寇乃馨說：「康永哥有來探我班，他還說，小姐，你是用電影規格去拍耶，太高規格了。」

寇乃馨則說，未來不打算只作劇，想做成短劇平台，黃國倫看短視時，都是邊看邊罵，後來發覺很多人在看，也透露製作的艱辛：「一開始戲劇大佬都是勸退我，現在質感越來越好，還在談一些夢想基金，我們也會弄一個短劇發想協會，黃國倫是夢想家，我是實踐者，就這樣拍了出來。」

而夫妻倆也找林志玲出演，但她現在要陪兒子只能作罷，現在也邀凹康永哥，來當下一部劇的導演。未來希望12月底可以推出第一部劇，現仍在後製階段，

未來前8-10集可以免費看，之後的就要付費了，這個市場很大每一集只有一分鐘，連歌都放不進去，新劇《穿越黑暗擁抱你》將在年底跟大家見面。