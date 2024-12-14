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曾莞婷出席應酬被「職場潛規則」　遭老闆性騷擾…賴雅妍出手解救

記者黃庠棻／台北報導

《祕書俱樂部》開播後引起熱烈討論，網友紛紛表示劇中完全道出社會人職場的心聲。本週將掀起新議題，劇中高双芸（曾莞婷飾）為證明自身實力，接受山水開發席老闆（陳家逵飾）的邀約，卻陷入一場應酬潛規則的險境，雖然男友韓信正（修杰楷飾）極力阻止，但她卻堅信自己能完美應對。

▲《祕書俱樂部》曾莞婷、賴雅妍。（圖／TVBS提供）

▲曾莞婷在《祕書俱樂部》遭到職場性騷擾。（圖／TVBS提供）

不料，陳家逵在應酬中卻頻頻越界，飯局上不僅對曾莞婷毛手毛腳，甚至暗示事後有安排房間，讓場面逐漸失控，千鈞一髮之際，Cindy 王（賴雅妍飾）和周祕書（管麟飾）聯手破壞陳家逵的計謀，成功解救曾莞婷。

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▲《祕書俱樂部》曾莞婷、賴雅妍。（圖／TVBS提供）

▲曾莞婷在《祕書俱樂部》遭到職場性騷擾。（圖／TVBS提供）

賴雅妍分享「當初接《祕書俱樂部》時，就準備好跟曾莞婷的角色形象有所劃分，漂亮的部分就交給她，我也果斷剪了個短髮」，對於劇中曾莞婷被吃豆腐的橋段，賴雅妍戲外也對曾莞婷說「我看了很不舒服，我不允許妳發生這種事！」

▲《祕書俱樂部》曾莞婷、賴雅妍。（圖／TVBS提供）

▲曾莞婷深陷職場性騷擾，賴雅妍出手相救。（圖／TVBS提供）

劇中，賴雅妍飾演的Cindy 王與實習生孟恆（張軒睿飾）在職場上因觀念分歧經常引起爭執，賴雅妍作為經驗豐富的職場前輩，注重效率與責任感，而張軒睿則以Z世代的角度詮釋新鮮人對工作生活平衡的追求，認為「今天做不完的工作明天再做，工作又不會跑掉」、「過度加班工作效率差，又違反勞基法」等，許多職場橋段讓觀眾對兩人不同的職場哲學深感共鳴。

▲《祕書俱樂部》曾莞婷、賴雅妍。（圖／TVBS提供）

▲《祕書俱樂部》講出現今職場生活。（圖／TVBS提供）

尤其，張軒睿以輕鬆幽默的方式演繹出Z世代對工作的態度，引發社群平台熱烈討論，有觀眾表示「這完全是我們公司的日常！」也有人感慨Cindy 王的壓力與執著像極了自己的職場生活。

▲《祕書俱樂部》曾莞婷、賴雅妍。（圖／TVBS提供）

▲《祕書俱樂部》講出現今職場生活。（圖／TVBS提供）

《祕書俱樂部》憑藉真實細膩的職場潛規則和對世代間工作觀的深刻探討，不僅在劇情上扣人心弦，更成功引發社會話題。更多精彩內容敬請鎖定《祕書俱樂部》，每週日晚間8點在TVBS 42台首播，晚間10點在NETFLIX、LINE TV上線。

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賴雅妍, 祕書俱樂部, 張軒睿, 曾莞婷

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