小孟老師／12月17日星座運勢　雙子真誠相待信任

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：積極努力打拼
感情：熱情相互擁抱
財運：建立良好投資
幸運色：橙色
貴人：天蠍
小人：金牛
工作：同事相處融恰
感情：真誠相待信任
財運：調整資金管理
幸運色：黃色
貴人：天秤
小人：雙魚
工作：關注核心價值
感情：默契互動美好
財運：善用投資工具
幸運色：棕色
貴人：獅子
小人：射手
【土象星座】
工作：繼續保持前進
感情：深度情感交流
財運：維護良好信用
幸運色：亮紅色
貴人：水瓶
小人：巨蟹
工作：絕佳成長機會
感情：共度美好時光
財運：保持財務穩定
幸運色：淡藍色
貴人：牡羊
小人：水瓶
工作：客人回流變多
感情：甜蜜幸福時光
財運：資金平穩上漲
幸運色：灰色
貴人：魔羯
小人：獅子
【水象星座】
工作：培養解決能力
感情：愛意洋溢心中
財運：學習財務知識
幸運色：紅色
貴人：處女
小人：牡羊
工作：面對職場挑戰
感情：相互溫暖陪伴
財運：有效管理風險
幸運色：粉紅色
貴人：雙魚
小人：天秤
工作：不再缺乏自信
感情：真愛無怨無悔
財運：達成財務目標
幸運色：灰色
貴人：巨蟹
小人：雙子
【火象星座】
工作：在乎頭銜職位
感情：彼此傾聽理解
財運：得到充足資源
幸運色：黃色
貴人：雙子
小人：處女
工作：耕耘獲得豐收
感情：溫柔呵護關懷
財運：善用財務規劃
幸運色：棕色
貴人：射手
小人：魔羯
工作：跨越陰暗恐懼
感情：甜蜜細節體貼
財運：開發創新收入
幸運色：卡其色
貴人：金牛
小人：天蠍
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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