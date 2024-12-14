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張惠妹忙大巨蛋仍力挺愛徒　持修羞曝「轉大人那一晚」內幕

記者蔡琛儀／台北報導

金曲新人持修近日將他的招牌長髮剪短，並推出全新專輯《受》，日前舉辦聽歌會，下週將在台北大巨蛋開唱的天后老闆張惠妹（阿妹），百忙之中也送來飲品和點心為他打氣。

▲▼持修《受》專輯聽歌會。（圖／EMI提供）

▲持修推出新專輯《受》。（圖／EMI提供）

持修坦言，曾經經歷了一段時間的低潮，壓力如排山倒海般襲來，讓他幾乎找不到對音樂的熱情，後來他開始學習走出去，多聽聽外面的聲音。他坦言過去自己很任性，只想說他想說的話，但他現在認為，他應該要知道外面的人在說什麼，才能知道如何表達自己想說。

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這次在歌詞創作上他也遇到挑戰，還請金獎作詞人葛大為帶領他重新認識創作歌詞的過程，在他的指導下，持修逐漸完成了整張專輯。其中一首被打槍11次的歌曲〈有一說一〉還請到許哲珮指導配唱。持修表示，許哲珮的配唱方式很特別，她會讓他一直重複唱，直到他快要破音，這種方式讓他無暇顧及完美音準，挑戰了自己的極限，用另一種方式唱出了自己最赤裸的情感。

▲▼持修《受》專輯聽歌會。（圖／EMI提供）

▲持修分享創作專輯的心路歷程。（圖／EMI提供）

而另一首歌曲〈再一次就好〉原本並未被收錄在專輯中，但卻是持修的最愛，是某個夜晚，當他洗完澡坐在床上時，突然一氣呵成地完成了這首歌，他形容自己心裡的戀愛是瘋狂的，這是一首「轉大人」的歌。而歌曲〈你在我心裡就已經死了〉是在他發現被騙後所寫，大約花了8小時。他笑著說，「我一定要抓住這個瞬間的情緒寫一首歌，不然很虧耶。」

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