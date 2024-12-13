好姐妹席琳娜被求婚成功！　泰勒絲興奮曝擔任「婚禮重要一角」

記者劉宛欣／綜合報導

美國歌壇小天后席琳娜戈梅茲（Selena Gomez）2023年12月剛認愛知名製作人班尼布蘭柯（Benny Blanco），沒想到事隔1年，她12日突然發文宣布被求婚，並且在社群曬出鑽戒照片，消息一出引發網友熱議。

▲席琳娜宣布被求婚，閨蜜泰勒絲相當興奮。（圖／翻攝自Selena Gomez IG）

席琳娜被求婚的消息公布後，不僅粉絲紛紛留言祝賀，席琳娜的多年閨密泰勒絲（Taylor Swift）更特別留言「Yes I will be the flower girl.」透露將在婚禮上擔任灑花的「花童」，展現深厚姐妹情誼。該留言在短短4小時內就吸引超過44萬人按讚，網友感動直呼是最棒的友誼。

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▲席琳娜、泰勒絲是10多年的好姐妹。（圖／翻攝自Selena Gomez IG）

泰勒絲與席琳娜的友誼已經維持16年，泰勒絲曾表示：「她絕對是我最親密的朋友之一。」還提到彼此相識時，自己僅17歲，席琳娜則才15歲，這讓她產生想保護席琳娜的心情，同時也相信好友有良好的判斷力。

席琳娜曾多次感謝泰勒絲對自己的支持，尤其是在過去患上憂鬱症、躁鬱症低潮時，泰勒絲的陪伴成為她重新站起來的重要力量。席琳娜曾說：「因為泰勒絲，我從未對愛情失去信心。」這段友情不僅陪她度過困難時期，也讓她在情路上充滿勇氣。