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麋先生驚喜推神曲「刻骨麋心版」　動力火車激動大讚！

記者蔡琛儀／台北報導

金曲樂團與動力火車合作推出的單曲〈到底我算什麼〉獲得Apple Music 2024百大最佳歌曲的榮譽，近日他們推出全新的「刻骨麋心」版本，讓動力火車大讚：「麋先生的獨唱版，確實有些不同的味道，兩種版本都一樣很好聽！」麋先生分享說：「動力火車的版本更為激昂，展現他們高亢、激烈的聲線；麋先生的版本情感比較含蓄一些，回歸麋先生自身，像是自言自語般隱隱作痛的感覺。」

▲▼麋先生驚喜推Apple Music2024百大最佳歌曲〈到底我算什麼〉全新「刻骨麋心」版。（圖／相信音樂提供）

▲麋先生驚喜推〈到底我算什麼〉全新「刻骨麋心」版。（圖／相信音樂提供）

麋先生提到〈到底我算什麼〉的創作靈感來自於他們與動力火車的合作過程中，他們做了很多功課，重新回顧了動力火車的經典作品，「當時看到〈我很好騙〉這首歌的MV，納豆飾演的角色為了女主角付出很多，不僅心被騙走，連錢也被騙光。想站在他的角度，替他吶喊，或許他真的甘心被騙，但他在內心深處應該也會問『到底我算什麼』？」

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他們也聽到了一位同事分享的親身故事，她因為出社會與當時的男友分手，卻沒有告知原因，站在前男友的角度，也覺得「到底我算什麼」，這份感同身受的情感，成為了他們創作這首歌的初衷，也希望能夠藉此療癒那些在感情中受過傷的聽眾。

隨著年底的來臨，麋先生的尾牙、商演邀約接踵而來，巡演與新歌的籌備工作也在同時進行，而他們的「馬戲團運動CircUs」世界巡迴演唱會將首度巡迴至新馬地區，28日將登陸馬來西亞吉隆坡，明年2月8日將前進新加坡，3月1日則將回到家鄉高雄巨蛋開唱；此外他們今年也將登上高雄與新竹的跨年晚會。

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