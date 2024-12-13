韓籍啦啦隊李雅英南珉貞大軍壓境　籃籃被消失終於回應了

記者葉文正／台北報導

東森《女孩好野》今天舉行第二季人選發布會，除了原有班底沈玉琳、張立東、風田與林襄外，原有班底李多慧與籃籃不見蹤影，反而加入了台灣的Yuri、一粒，以及南韓李雅英、安芝儇、南珉貞、趙娟週，南韓大軍壓陣，林襄也說最想挑戰安芝儇，感覺也是狠腳色。而籃籃也回應，因為檔期關係，不得不退出《女孩好野》。

▲Yuri(左起)、林襄、一粒出席《女孩好野》第二季人選發布會。（圖／記者林敬旻攝）

今天看到眾多美女新面孔，風田笑嘻嘻地說：「雖然我在第一季湊到很多cp， 但我覺得當初沒有定下來是好事，現在有更多機會。

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▲台韓啦啦隊女孩在《女孩好野》。（圖／記者林敬旻攝）

林襄則表示，感覺我韓文會變更好，但他被問到之前在周杰倫演唱會站在椅子上，遭到觀眾抗議，她則在現場頻說：「對不起，對不起。」接下來沈玉琳則插話表示，希望不要模糊節目焦點。

▲李雅英熱舞。（圖／記者林敬旻攝）

而剛加入的Yuri則說，其實可以跟很多在節目上遇到的好朋友一起，很期待，也不會怕被拍到跟男團員，她也被建議可考慮風田跟張立東，但Yuri則尷尬笑說：「先不要。」來自台鋼啦啦隊的的一粒承認自己是省話一妹，希望透過節目可以好好訓練口才，沈玉琳則發下豪語，會把他訓練到像張小燕一樣能言善道。

▲一粒現場應援。（圖／記者林敬旻攝）

韓籍啦啦隊們，也被問到，最想在節目玩到什麼？南珉貞則說，「最近陷入台灣魅力，希望可以去台灣很多地方，吃很多不是青菜的美食，尤其喜歡肉類。」還強調不喜歡日本食物，讓風田有點笑不出來。安芝儇也認為，比起在攝影棚錄節目，本身更喜歡外景，希望可以大家變的越來越熟絡。

▲張立東(右二)被女孩選上。（圖／記者林敬旻攝）

趙娟週也說，在節目就喜歡跑跑跳跳，被沈玉琳形容是過動兒，她希望可以同時精進中文，李雅英雖然已經來台一段時間，也提到自己遺憾：「因為我休息的時候，都會待在家裡不出門，聽到可以錄節目很期待，因為可以出去玩。」

林襄同時也被問到，第一次看到韓籍啦啦隊，覺得誰玩遊戲的實力很強？┼阿也不避諱點出：「我感覺是小安，我感覺她個性跟我一樣是小男生，之前在明星賽一拍即合，我們玩遊戲都是很拼的那種，要對付風田跟張立東也可以，我恐男症已經醫好了。」安芝儇也回應，「我本來就很期待遇到林襄，我們兩個人都沒偶包，不會不想遇到，很想一起玩遊戲。