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目睹伍佰上海退票事件！同台女歌手法蘭認舞台恐懼：歌聲都在顫抖

記者陳芊秀／綜合報導

天王伍佰日前在大陸上海推出搖滾歌劇《成功之路》，不料首場演出引發台下觀眾怒吼退票，本人轉發音樂博主「陳北及」評論退票觀眾「缺乏素質」的文章，並回5個火箭表情符號。而參與演出的女歌手法蘭昨日（12）發文，坦言「慌張不安」的心情。

▲▼目睹伍佰上海退票事件，同台女歌手法蘭發聲。（圖／翻攝自微博、臉書）

▲▼目睹伍佰上海退票事件，同台女歌手法蘭發聲。（圖／翻攝自微博、臉書）

▲伍佰推出搖滾歌劇，上海演出首日遭台下觀眾怒吼退票。（圖／翻攝自微博）

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法蘭描述歌劇《成功之路》在最後一場演出中，伍佰以劇中台詞「相信我的，我就給他未來的樣子；不相信我的，我就是騙子」作為結語，並帥氣轉身離場，讓現場觀眾熱血沸騰，當時聽見內心澎湃不已。參與演出的她坦言，第一晚發生鬧騰的退票事件，「在慌張不安中雖然穩穩地演完唱完，但個人內心的processing 如常的慢，一直以為自己沒事」，但第二晚登台前才發現原來很害怕，產生舞台恐懼，「於是雙手打顫、連歌聲都在顫抖」，對自己的表現感到歉疚，一下台就忍不住淚崩醜哭，但也覺得是因為下台獲得擁抱而落淚。

▲▼目睹伍佰上海退票事件，同台女歌手法蘭發聲。（圖／翻攝自微博、臉書）

▲目睹鬧騰的退票事件，同台女歌手法蘭發聲。（圖／翻攝自臉書）

經過這次與伍佰合作，法蘭更加認識自己，並深刻體會到創作者需要不斷突破框架與極限的精神。她感謝伍佰老師帶領她以全新方式探索創作，也感謝《成功之路》所有演員及幕後工作人員的努力，稱大家「都在發光」。此外，她特別提到朋友的關心，還有妝髮團隊贈送的孤挺花象徵著「孤獨地逞強著」，並幽默地自嘲拖了好幾天才發文，反應總是慢半拍。接下來還有南京站的演出：「我們準備好了！」

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